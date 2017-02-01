43-летняя Кейт Мосс полностью разделась для глянца

Топ-модель Кейт Мосс приняла участие в провокационной фотосессии, а также дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем страхе сниматься без одежды. Поклонники восхитились провокационными снимками своей любимицыи и назвали ее королевой подиума.
- Модель Кейт Мосс устроила дебош в самолете 8 июня 2015 г.
- Появились бокалы в форме левой груди Кейт Мосс 21 августа 2014 г.
- Пьяная Кейт Мосс устроила скандал в аэропорту 31 июля 2014 г.
- Кейт Мосс к своему 40-летию снялась голой 14 ноября 2013 г.
- Кейт Мосс снялась топлес для юбилейного номера Playboy 16 июня 2013 г.
- Кейт Мосс снова полностью обнажилась 9 мая 2013 г.
43-летняя Кейт Мосс продолжает сниматься в откровенных фотосессиях.
Модель остается очень востребованной, и ей регулярно предлагают новые рекламные контракты, а также фотосессии для самых популярных журналов.
Не так давно Кейт появилась на обложке мартовского выпуска W Magazine. Компанию звезде составили Дженнифер Лопес, Донателла Версаче, Тараджи Хенсон и Джессика Честейн. «В эксклюзивных интервью эти сильные женщины поразмышляют о том, как они достигли успехов в карьере вопреки традиционным представлениям о женственности», – говорится в микроблоге издания.
Видео:
It's here! @Donatella_Versace, @JLo, @TarajiPHenson, @JessicaChastain and #KateMoss are our March 2017 cover stars. In light of political turmoil around the world where women's and immigrants' rights are under siege, an issue celebrating powerful women and diversity could not be more timely. In exclusive interviews, these rule-breakers reflect on how they have reached the top of their fields by transcending conventional notions of femininity; they come from diverse backgrounds but share the drive to “own” who they are. Photo by @MertAlas and @MacPiggott, styled by @Edward_Enninful, creative direction by @MarcAscoli.
Наибольший фурор в Сети произвел снимок Кейт Мосс, на котором она позирует полностью обнаженной. Провокационная фотография звезды вызвала бурные обсуждения в Интернете. Поклонники отметили, что модель потрясающе выглядит и как будто не меняется с годами.
«Горячо», «Потрясающе!», «Королева», «Кейт, мы будем с тобой всегда», «Восхитительно!», «Лучшая», «Богиня!», «Не могу поверить», «Очень красиво», «В мире есть только одна Кейт»,
«Не могу перестать восхищаться этим снимком», – так прокомментировали снимок знаменитости фолловеры.
Фото из Instagram:
В своем интервью западным журналистам Мосс сообщила, что
далеко не всегда была столь раскованной. Как выяснилось, у звезды ушло время на то, чтобы привыкнуть к смелым фотосессиям.
«С самого начала моей карьеры меня заставляли раздеваться, хотя мне никогда не нравилось мое тело. Мне пришлось привыкнуть к тому, чтобы чувствовать себя комфортно, когда я обнажаюсь», – призналась звезда.
Кейт также откровенно рассказала о том, как она относится к своему труду. По признанию супермодели, она всегда приходит на съемки вовремя и готова вкалывать часами напролет.
«Я хочу угодить человеку за камерой. Я работяга. И мне нравится процесс создания образа», – отметила Мосс.
Кейт также поведала, что не готова становиться актрисой. «Когда я позирую, то всегда чувствую себя в образе. Но я бы не хотела играть», – комментирует Мосс.
Фото из Instagram:
Корреспонденты журнала отмечают, что Кейт – достаточно закрытый человек. Никто точно не знает, какая она на самом деле. Даже когда Мосс разрабатывала одежду для Topshop в 2014 году, она воздержалась от продвижения себя как дизайнера в социальных сетях. «В личности Кейт есть загадка.
Фотографам и редактором сложно составить о ней определенное впечатление, поэтому они обожают додумывать, какой она может быть»,
– когда-то сказала о модели Анна Винтур.Еще по этой теме