43-летняя Кейт Мосс полностью разделась для глянца

Топ-модель Кейт Мосс приняла участие в провокационной фотосессии, а также дала откровенное интервью, в котором рассказала о своем страхе сниматься без одежды. Поклонники восхитились провокационными снимками своей любимицыи и назвали ее королевой подиума.

43-летняя Кейт Мосс продолжает сниматься в откровенных фотосессиях.

Модель остается очень востребованной, и ей регулярно предлагают новые рекламные контракты, а также фотосессии для самых популярных журналов.

Не так давно Кейт появилась на обложке мартовского выпуска W Magazine. Компанию звезде составили Дженнифер Лопес, Донателла Версаче, Тараджи Хенсон и Джессика Честейн. «В эксклюзивных интервью эти сильные женщины поразмышляют о том, как они достигли успехов в карьере вопреки традиционным представлениям о женственности», – говорится в микроблоге издания.

Видео:

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Наибольший фурор в Сети произвел снимок Кейт Мосс, на котором она позирует полностью обнаженной. Провокационная фотография звезды вызвала бурные обсуждения в Интернете. Поклонники отметили, что модель потрясающе выглядит и как будто не меняется с годами.

«Горячо», «Потрясающе!», «Королева», «Кейт, мы будем с тобой всегда», «Восхитительно!», «Лучшая», «Богиня!», «Не могу поверить», «Очень красиво», «В мире есть только одна Кейт»,

«Не могу перестать восхищаться этим снимком», – так прокомментировали снимок знаменитости фолловеры.

Фото из Instagram:

Rg @mertalas Kate by #mertandmarcus for @wmag Styled by @edward_enninful Art direction @marcascoli A photo posted by Kate Moss Agency (@katemossagency) on Feb 2, 2017 at 7:47am PST

В своем интервью западным журналистам Мосс сообщила, что

далеко не всегда была столь раскованной. Как выяснилось, у звезды ушло время на то, чтобы привыкнуть к смелым фотосессиям.

«С самого начала моей карьеры меня заставляли раздеваться, хотя мне никогда не нравилось мое тело. Мне пришлось привыкнуть к тому, чтобы чувствовать себя комфортно, когда я обнажаюсь», – призналась звезда.

Кейт также откровенно рассказала о том, как она относится к своему труду. По признанию супермодели, она всегда приходит на съемки вовремя и готова вкалывать часами напролет.

«Я хочу угодить человеку за камерой. Я работяга. И мне нравится процесс создания образа», – отметила Мосс.

Кейт также поведала, что не готова становиться актрисой. «Когда я позирую, то всегда чувствую себя в образе. Но я бы не хотела играть», – комментирует Мосс.

Фото из Instagram:

Live the London look @rimmellondonuk 🇬🇧 A photo posted by Kate Moss Agency (@katemossagency) on Feb 1, 2017 at 8:12am PST

Корреспонденты журнала отмечают, что Кейт – достаточно закрытый человек. Никто точно не знает, какая она на самом деле. Даже когда Мосс разрабатывала одежду для Topshop в 2014 году, она воздержалась от продвижения себя как дизайнера в социальных сетях. «В личности Кейт есть загадка.

Фотографам и редактором сложно составить о ней определенное впечатление, поэтому они обожают додумывать, какой она может быть»,

– когда-то сказала о модели Анна Винтур.























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