Наряды японской молодежи — одна из самых больших загадок fashion-индустрии. Так, совсем недавно все местные it-girl начали повально надевать откровенные джемперы с глубоким вырезом на спине.

Если вы уверены, что после ультракоротких юбок японских школьниц удивляться нечему, то

советуем обратить внимание на новый тренд. Все большую популярность набирают джемперы без рукавов с весьма провокационным вырезом на спине.

В таких оставить место воображению — задача из разряда невыполнимых. Именно это, а заодно и демократичная цена, привлекает молодежь, которая в считанные минуты скупает новинку в магазинах Страны восходящего солнца.

Пользователи Twitter активно обсуждают новинку и создают рисунки девушек в этом наряде в стиле аниме.

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«Убийца девственников» — так в шутку называют хит пользователи Twitter. Сексуальность наряда действительно способна сразить наповал любого мужчину.

Интересно, надолго ли задержится этот тренд в Японии, и появятся ли аналоги этого джемпера в Европе и США?

Из Twitter:

Из Twitter:

Из Twitter:

В Японии появилась одежда, которая «убивает девственников»

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