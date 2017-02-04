Наряды японской молодежи — одна из самых больших загадок fashion-индустрии. Так, совсем недавно все местные it-girl начали повально надевать откровенные джемперы с глубоким вырезом на спине.
- Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро! 23 декабря 2016 г.
- Леди Гага отдыхает: японка plus size в платье из чипсов покорила Сеть 15 июня 2016 г.
- Генпрокурор Крыма сразила японцев своей аниме-красотой 21 марта 2014 г.
- Японцы режут себе ладони, чтобы изменить будущее 16 июля 2013 г.
- Облизывание глазных яблок - опасная мода в Японии 21 июня 2013 г.
- Японка сделала 30 операций, чтобы стать фарфоровой куклой 7 мая 2013 г.
- Японки платят сотни долларов, чтобы искривить себе зубы! 2 февраля 2013 г.
Если вы уверены, что после ультракоротких юбок японских школьниц удивляться нечему, то
советуем обратить внимание на новый тренд. Все большую популярность набирают джемперы без рукавов с весьма провокационным вырезом на спине.
В таких оставить место воображению — задача из разряда невыполнимых. Именно это, а заодно и демократичная цена, привлекает молодежь, которая в считанные минуты скупает новинку в магазинах Страны восходящего солнца.
Пользователи Twitter активно обсуждают новинку и создают рисунки девушек в этом наряде в стиле аниме.
«Убийца девственников» — так в шутку называют хит пользователи Twitter. Сексуальность наряда действительно способна сразить наповал любого мужчину.
Интересно, надолго ли задержится этот тренд в Японии, и появятся ли аналоги этого джемпера в Европе и США?
Из Twitter:
あとやっぱタトゥー褒められるのも嬉しい😭💓 pic.twitter.com/MKv70Ie0ue— 🍥のらねこ🍥 (@noraneko_skmz) 20 сентября 2016 г.
Из Twitter:
おやすみ💤 pic.twitter.com/ylHjrzdh9U— 🍥のらねこ🍥 (@noraneko_skmz) 5 ноября 2016 г.
Из Twitter:
曜ちゃんが大好きな彼氏のために仕方なくスケベニットを着てエッチな撮影をしています(妄想) pic.twitter.com/6zmJsVRJ1j— 🍥のらねこ🍥 (@noraneko_skmz) 15 декабря 2016 г.
В Японии появилась одежда, которая «убивает девственников»Еще по этой теме