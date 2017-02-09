Голая Волочкова с огромной сосулькой в руке обратилась к фанатам

Анастасия Волочкова
 

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова обратилась с видеообращением к своим фанатам. При этом внимание зрителей явно больше привлек внешний вид танцовщицы, чем ее проникновенный призыв к закаливанию.

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Анастасия вышла на улицу абсолютно обнаженная.

Единственным элементом одежды на ней были красные угги, а пикантные места скандальная знаменитость без комплексов прикрыла пихтовым веником.

В таком виде Волочкова решила рассказать о своей любви к зиме и русской бане, а также призвать пользователей Сети следовать ее примеру. Комментарии к видео при этом Анастасия благоразумно запретила.

Видео:

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