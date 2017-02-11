Жена пришла домой и обнаружила две пары ног, торчащих из-под одеяла. Но главное ждало на кухне...

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by liviana1992

К сожалению, очень многим семейным парам приходится сталкиваться с предательством одного из партнеров. Не каждый может с достоинством выйти из ситуации, когда уличает супруга в измене. Но одной женщине явно удалось это сделать просто по-королевски. Интересно, что же такого особенного в ее поступке? А вот читайте ниже...

Вернувшись с работы раньше времени, жена зашла в спальню и увидела две пары ног, торчащих из-под одеяла. Для женщины это был настоящий шок, ведь до этого никаких проблем в отношениях с любимым у нее не было.

Однако она не растерялась и, взяв биту, которая стояла рядом, принялась изо всех сил бить ею по изменнику и его любовнице.

Расправившись с неверным, обманутая дама пошла на кухню, чтобы выпить и снять стресс. И каково же было ее удивление, когда там она обнаружила своего мужа!

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«Привет, дорогая! Твои родители решили сделать сюрприз и приехали без предупреждения. Я позволил им остаться в нашей спальне...»,

- такими словами встретил свою любимую верный и заботливый супруг. Тут-то женщина и поняла, что немного погорячилась...

Как вам такое неожиданное завершение истории? Согласитесь, бывают в жизни моменты, когда лучше не руководствоваться эмоциями и не делать поспешные выводы, а выяснить ситуацию до конца. Иначе последствия, как видите, могут быть самыми неожиданными.

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