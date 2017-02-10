49-летняя Памела Андерсон разделась для рекламы вибраторов

49-летняя Памела Андерсон в очередной раз показала поклонникам свое соблазнительное тело, раздевшись для провокационной рекламы британского интернет-магазина элитного нижнего белья и секс-игрушек.

Слоган ролика гласит: «Никто не знает тебя лучше, чем ты». В кадре Памела демонстрирует новейшую коллекцию производителя и даже один из фирменных вибраторов бренда.

По сюжету сексуальная звезда приходит домой, снимает плащ, под которым ничего не надето. Абсолютно голая актриса начинает наряжаться в соблазнительное белье и готовиться к свиданию. Однако как только раздается звонок в дверь, знаменитость запирает ее на все замки и достает из шкатулки вибратор.

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«К черту День святого Валентина!» - произносит она в конце ролика.

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