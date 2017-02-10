49-летняя Памела Андерсон разделась для рекламы вибраторов

49-летняя Памела Андерсон в очередной раз показала поклонникам свое соблазнительное тело, раздевшись для провокационной рекламы британского интернет-магазина элитного нижнего белья и секс-игрушек.
- Кто это?! Пластика окончательно изуродовала Памелу Андерсон 9 января 2017 г.
- Невероятно, кого теперь решила защищать Памела Андерсон 19 июля 2016 г.
Слоган ролика гласит: «Никто не знает тебя лучше, чем ты». В кадре Памела демонстрирует новейшую коллекцию производителя и даже один из фирменных вибраторов бренда.
По сюжету сексуальная звезда приходит домой, снимает плащ, под которым ничего не надето. Абсолютно голая актриса начинает наряжаться в соблазнительное белье и готовиться к свиданию. Однако как только раздается звонок в дверь, знаменитость запирает ее на все замки и достает из шкатулки вибратор.
«К черту День святого Валентина!» - произносит она в конце ролика.
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