На страницы Playboy вернутся обнаженные девушки

Поклонники Playboy по всему миру ликуют: стало известно, что в самое ближайшее время издание вернется к прежнему формату, а именно – к публикации на своих страницах фотографий полностью обнаженных моделей.

Об этом заявил Купер Хефнер на странице Playboy в социальной сети Instagram. «Мы возвращаем первоначальный формат и вновь начинаем публиковать откровенные снимки.

Эротика и откровенность – не проблема, и эротика никогда не была проблемой. Мы возвращаемся к своей сущности и заявляем миру, какие мы есть на самом деле»,

– написал сын основателя культового издания.

Фото из Instagram:

#NakedIsNormal A post shared by Playboy (@playboy) on Feb 13, 2017 at 8:06am PST

Ранее в Instagram журнала была опубликована новая обложка Playboy с подписью «Быть голым – нормально». Фолловеры отреагировали на публикацию волной лайков и комментариев.

Фото из Instagram:

Our March/April 2017 issue #NakedIsNormal featuring @elamelizabeth shot by @gavinbondphotography. Discover what you’ve been missing by clicking the link in our bio. A post shared by Playboy (@playboy) on Feb 13, 2017 at 7:00am PST

В 2015 году Хью Хефнер рассказал журналистам, что формат его детища в корне меняется. «На страницах Playboy больше не будет обнаженных моделей», – уверенно заявил 89-летний шеф-редактор. Разумеется, многие фанаты были недовольны подобными переменами.

Поначалу в ряде стран существенно упали продажи печатной версии издания. Но все вернулось на круги своя буквально спустя пару месяцев.

Читатели поняли, что формат любимого журнала в остальном нисколько не изменился, а на его страницах по-прежнему красуются модели.

Правда, на девушках появилась одежда.

Как рассказал Life.ru главный редактор Playboy в России Владислав Ковлейский, все сотрудники редакции делали ставки на то, сколько журнал продержится без «обнаженки». «Там все было хорошо, они на восемь тысяч увеличили количество точек продаж после того, как убрали обнаженку, все было отлично», – заявил он и признался, что не очень понимает, в связи с чем его американское руководство вновь меняет политику.

































Aizvērt Обложки журнала Playboy Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com







Основатель и шеф-редактор Playboy Хью Хефнер издавна известен непростым характером и крутым нравом.

Западные СМИ уже предположили, что в 2015 году Хью мог сгоряча принять решение о смене формата своего журнала.

Playboy издается уже 64 года. Помимо эротических снимков, издание балует читателей скандальными фото. Свои произведения в журнале регулярно публикуют известные писатели и колумнисты, а моделями Playboy зачастую становятся топ-модели и знаменитые красавицы Голливуда.

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