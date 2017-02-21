Невеста министра финансов США снялась полностью обнаженной

Возлюбленная и невеста новоявленного министра финансов США Стивена Мнучина сыграла в фильме ужасов жертву маньяка. Сразу в нескольких эпизодах картины скандально известного режиссера Трэвиса Заривны 36-летняя Луиза Линтон предстала полностью обнаженной.
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Американские СМИ не устают обсуждать участие будущей супруги министра финансов в весьма пикантных сценах. Мировая премьера фильма состоялась еще в июне прошлого года, но Стивен Мнучин был назначен министром 13 февраля, а потому сейчас к прошлому его избранницы наблюдается особо повышенное внимание.
Мнучин совсем недавно и сам был как никто близок к миру киноискусства – его компания спонсировала такие фильмы, как «Аватар» и «Люди икс». На счету шотландки Луизы Линтон порядка 20 ведущих ролей в самых разных картинах.
В «Постороннем» Линтон играет отнюдь не порнозвезду. Фильм повествует о скромной виолончелистке, которая становится жертвой серийного маньяка.
Девушка живет одна в большой квартире, но в какой-то момент понимает – за ней кто-то пристально наблюдает.
По традиции жанра, режиссер включил несколько эпизодов с обнаженной главной героиней.
СМИ в один голос твердят, что супруге политика (которой Луиза скоро станет) не пристало компрометировать себя подобными кадрами,
но вот незадача: «Посторонний» вышел на экраны за восемь месяцев до избрания Мнучина министром.
Ни Линтон, ни Мнучин пока никак не прокомментировали поднявшуюся суматоху. К слову, избранница чиновника зарекомендовала себя как разноплановая актриса – в ее фильмографии есть как жестокие триллеры, так и комедии с мелодрамами.
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