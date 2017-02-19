Похудевшая Елена Ваенга показала фигуру в секси-белье

Популярная российская исполнительница обнародовала в соцсетях откровенное фото, на котором она позирует в красной комбинации, туфельках на шпильке в тон ей и чулках черного цвета.
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Пикантный снимок произвел среди фанатов Елены Ваенги эффект разорвавшейся бомбы. «Ничего себе! Вау! Мулен руж… Какая же вы красивая и стройная! Огонь!» — пишут они. Интересно, что
столь эротичный подарок звезда преподнесла поклонникам в день своего рождения. «40. Время сойти с ума», - так лаконично прокомментировала Елена это фото.
Некоторые подписчики оставили положительные комментарии, отметив сексапильность и подтянутую фигуру певицы. Другие же осудили ее за вульгарное поведение. По их мнению, Елена недалеко ушла от Анастасии Волочковой, которая всюду позирует в полуобнаженном виде.
Фото из Instagram:
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