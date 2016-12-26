Танцовщица на шесте plus size гордится своим телом и достижениями

Жительница американского штата Иллинойс, которая занимается танцами на шесте, отказалась бросать занятия из-за критики со стороны зрителей. Об этом пишет Daily Mail.

36-летняя Джейми Хайнс (Jamie Hines) носит 52-54-й размер одежды. Сначала женщина попробовала себя в эротическом бурлеск-шоу, но открыв танцы на шесте 18 месяцев назад, начала выступать именно в этом жанре.

По словам Хайнс, над ней никогда не издевались в Cети. От подписчиков в Instagram женщина получает лишь восторженные отзывы. Однако во время выступлений она замечает, что

зрители отпускают колкости по поводу ее веса. Несмотря на это, танцовщица гордится своим телом и достижениями.

«Из того, кто не мог ничего, я стала человеком, который может поднять свое большое тело на шесте», — с гордостью отмечает она.

Фото из Instagram:

@cats_and_robots once again!!! #defygravitycu #plussizepole #mycurvescan A post shared by Bettie Leigh (@catsaremysuperpower) on Dec 26, 2016 at 3:18pm PST

Видео:

#defygravitycu #polechallenge #backhook #carouselkick #badkitty A post shared by Bettie Leigh (@catsaremysuperpower) on Feb 2, 2017 at 8:49pm PST

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В декабре 2016-го сообщалось, что британская модель формата plus size Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) поделилась с поклонниками в Instagram-аккаунте видео, в котором предстала в нижнем белье.

Видео:

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