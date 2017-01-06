Смелее некуда! 63-летняя Успенская в «голом» платье взорвала Сеть

Любовь Успенская
 

Любовь Успенская. Фото: Sputnik/Scanpix

Смелый наряд звезды шансона вызвал горячие споры о приличиях. Снимком Любови Успенской в необычном образе поделилась на своей страничке в Instagram певица Глюк'oZa. Поклонники неоднозначно отреагировали на дерзкий внешний вид знаменитости.

Еще по этой теме

Королеве шансона Любови Успенской 24 февраля исполнилось 63 года. Но очевидно, что время не властно над ней. Певица много работает, следит за собой и находится в потрясающей физической форме. Фигура Любови Успенской настолько хороша, что вокалистка не стесняется демонстрировать ее на пляже в купальнике.

А на днях звезда осмелилась появиться на публике в очень смелом наряде. Для выступления на концерте в честь 8 Марта

она выбрала прозрачное платье с кружевными узорами, которые прикрывают самые пикантные женские части тела.

Как на «голое» платье певицы отреагировали зрители, пришедшие на концерт в «Крокус Сити Холл», неизвестно, зато реакция людей в социальных сетях на эпатажный наряд Успенской была очень неоднозначной.

Реклама

А спровоцировала их певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZa. Она опубликовала совместный с Успенской снимок, желая поздравить королеву шансона с днем рождения.

«Спасибо за возможность иметь такого друга, как ты, Любовь Успенская, это большое счастье! Потому что

ты - это тайфун энергии, добра, позитива, красоты, женственности! Все, о чем ты говоришь, - всегда очень глубокое. А твои песни пронзают сердца и остаются там навсегда!

Пускай твоя жизнь все так же пестрит, искрит и взрывается от ярких и счастливых моментов! Я тебя люблю», - написала Глюк'oZa.

Фото из Instagram:

Однажды приезжаю в Останкино, снимаем какую-то программу)) я готовлюсь к выступлению... и вдруг в гримерку залетает солнце!! В прекрасном настроении и разбрызгивает весь этот позитив на окружающих!! Молниеносно оказывается около меня и начинает сразу со мной говорить) как будто мы давние подруги! Никакого барьера и момента притирки!! Конечно, у нас оказалась общая тема)) и не одна 🔥😈👋🏻 Тогда мы стали взахлеб обсуждать сериал "Великолепный Век". С этого дня я не знаю, как жить без тебя!!! Спасибо за возможность иметь такого друга как ты, @uspenskayalubov ) это большое счастье!! Потому что ты - это тайфун энергии, добра, позитива, красоты, женственности!! Все о чем ты говоришь - всегда очень глубокое) а твои песни пронзают сердца и остаются там навсегда!!! Пускай твоя жизнь все так же пестрит, искрит и взрывается от ярких и счастливых моментов! Я тебя люблю ❤#моялюбовь

A post shared by Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) on

Однако вместо того, чтобы присоединиться к пожеланиям добра и счастья, подписчики поп-дивы принялись обсуждать провокационный наряд Любови Успенской. Многие сочли «голое» платье не уместным для столь взрослой дамы.

«Платье слишком откровенное для ее почтительного возраста», «Это уже слишком! Чем взрослее женщина, тем откровеннее ее наряд»,

«Какое крутое платье! Своей жене скажу, чтобы дома только в таком и ходила», «Не обижайтесь, но у обеих наряды не айс!», «Да уж, наверное, у рыбаков сетку отобрала?» - злословят одни комментаторы. А другие в пику им заявляют, что звезда имеет право носить то, что ей кажется уместным.

Фото из Instagram:

Всех моих друзей с праздником! Пускай у нас в сердцах всегда светит ☀️

A post shared by Любовь Успенская (@uspenskayalubov) on

«Любовь Успенская - прекрасная артистка, доказавшая свой талант долгим и продуктивным трудом.

Может себе позволить еще и еще раз творить себя и свой образ в новых и дерзких нарядах! Респект и только!»,

«Ну что за люди?! Почаще на себя смотрите. Вам до Успенской как до луны, то есть никогда! Так что яд подберите!» - высказались поклонники артистки.

Еще по этой теме
62-летняя Любовь Успенская демонстрирует чудеса гибкости

62-летняя Любовь Успенская демонстрирует чудеса гибкости

Женщина-роскошь! 62-летняя звезда шансона восхитила снимком в неглиже

Женщина-роскошь! 62-летняя звезда шансона восхитила снимком в неглиже

Звезда шансона шокировала признанием: эту тайну она хранила 46 лет!

Звезда шансона шокировала признанием: эту тайну она хранила 46 лет!


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Дом
Дом, Ogre, 33000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

Сервис Google Earth снял на видео снежного человека Hi-Tech

Сервис Google Earth снял на видео снежного человека

По Риге ездит опасный «водитель от Бога» Новости

По Риге ездит опасный «водитель от Бога»

Трагедия в Depo: Полиция рассказала, как погиб мужчина Новости

Трагедия в Depo: Полиция рассказала, как погиб мужчина

Дрон снял попытку нападения акулы на серфера в Австралии Hi-Tech

Дрон снял попытку нападения акулы на серфера в Австралии

Белоруссия нашла решение газового конфликта с Россией Новости

Белоруссия нашла решение газового конфликта с Россией

Пикантно

Эпатаж

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
GRĀMATVEDE/-IS
GRĀMATVEDE/-IS
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
VECĀKAIS/-Ā ADMINISTRATORS/-E ...
VECĀKAIS/-Ā ADMINISTRATORS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 