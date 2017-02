Смелее некуда! 63-летняя Успенская в «голом» платье взорвала Сеть

Однажды приезжаю в Останкино, снимаем какую-то программу)) я готовлюсь к выступлению... и вдруг в гримерку залетает солнце!! В прекрасном настроении и разбрызгивает весь этот позитив на окружающих!! Молниеносно оказывается около меня и начинает сразу со мной говорить) как будто мы давние подруги! Никакого барьера и момента притирки!! Конечно, у нас оказалась общая тема)) и не одна 🔥😈👋🏻 Тогда мы стали взахлеб обсуждать сериал "Великолепный Век". С этого дня я не знаю, как жить без тебя!!! Спасибо за возможность иметь такого друга как ты, @uspenskayalubov ) это большое счастье!! Потому что ты - это тайфун энергии, добра, позитива, красоты, женственности!! Все о чем ты говоришь - всегда очень глубокое) а твои песни пронзают сердца и остаются там навсегда!!! Пускай твоя жизнь все так же пестрит, искрит и взрывается от ярких и счастливых моментов! Я тебя люблю ❤#моялюбовь

A post shared by Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) on Feb 24, 2017 at 12:29am PST