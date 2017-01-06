Смелее некуда! 63-летняя Успенская в «голом» платье взорвала Сеть

Смелый наряд звезды шансона вызвал горячие споры о приличиях. Снимком Любови Успенской в необычном образе поделилась на своей страничке в Instagram певица Глюк'oZa. Поклонники неоднозначно отреагировали на дерзкий внешний вид знаменитости.

Королеве шансона Любови Успенской 24 февраля исполнилось 63 года. Но очевидно, что время не властно над ней. Певица много работает, следит за собой и находится в потрясающей физической форме. Фигура Любови Успенской настолько хороша, что вокалистка не стесняется демонстрировать ее на пляже в купальнике.

А на днях звезда осмелилась появиться на публике в очень смелом наряде. Для выступления на концерте в честь 8 Марта

она выбрала прозрачное платье с кружевными узорами, которые прикрывают самые пикантные женские части тела.

Как на «голое» платье певицы отреагировали зрители, пришедшие на концерт в «Крокус Сити Холл», неизвестно, зато реакция людей в социальных сетях на эпатажный наряд Успенской была очень неоднозначной.

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А спровоцировала их певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZa. Она опубликовала совместный с Успенской снимок, желая поздравить королеву шансона с днем рождения.

«Спасибо за возможность иметь такого друга, как ты, Любовь Успенская, это большое счастье! Потому что

ты - это тайфун энергии, добра, позитива, красоты, женственности! Все, о чем ты говоришь, - всегда очень глубокое. А твои песни пронзают сердца и остаются там навсегда!

Пускай твоя жизнь все так же пестрит, искрит и взрывается от ярких и счастливых моментов! Я тебя люблю», - написала Глюк'oZa.

Фото из Instagram:

Однако вместо того, чтобы присоединиться к пожеланиям добра и счастья, подписчики поп-дивы принялись обсуждать провокационный наряд Любови Успенской. Многие сочли «голое» платье не уместным для столь взрослой дамы.

«Платье слишком откровенное для ее почтительного возраста», «Это уже слишком! Чем взрослее женщина, тем откровеннее ее наряд»,

«Какое крутое платье! Своей жене скажу, чтобы дома только в таком и ходила», «Не обижайтесь, но у обеих наряды не айс!», «Да уж, наверное, у рыбаков сетку отобрала?» - злословят одни комментаторы. А другие в пику им заявляют, что звезда имеет право носить то, что ей кажется уместным.

Фото из Instagram:

Всех моих друзей с праздником! Пускай у нас в сердцах всегда светит ☀️ A post shared by Любовь Успенская (@uspenskayalubov) on Jan 6, 2017 at 1:07pm PST

«Любовь Успенская - прекрасная артистка, доказавшая свой талант долгим и продуктивным трудом.

Может себе позволить еще и еще раз творить себя и свой образ в новых и дерзких нарядах! Респект и только!»,

«Ну что за люди?! Почаще на себя смотрите. Вам до Успенской как до луны, то есть никогда! Так что яд подберите!» - высказались поклонники артистки.

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