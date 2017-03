Экс-супруга Кончаловского продолжает дразнить обнаженными фото

Как и обещала- очерки о моем эксперименте!!!! О процедурах красоты!!!!Пришла за процедурой в свою любимую клинику, а оказалась в руках учёного!!!Мне рассказали , что живу я и не знаю , что тело моё - карта! Я вся состою из биологически активных точек!!! Вай-Хуэ точка врата сознания, Тянь Чжуй, Шень дзяо шу, Шень шу, Гуань юань шу, Ян гуань .... и еще много много вдоль позвоночника и на руках и под волосами и на животе и на шее))))) сегодня я пережила Введение Витасомального комплекса! Основана эта метода на введении микродоз препаратов линии ГИАЛРИПАЙЕР® Витасомальный комплекс в биологически активные точки для омоложения и системной биорепарации организма, а также для обеспечения общего детоксирующего и оздоравливающего действия. Немного чувствительно, точки то активные, но стоит потерпеть... Акупунктура + #Гиалрипайер = иглорефлексотерапия гомеопатия мезотерапя в клиниках Реформа @refforma.ru by @dr.mikhailova

