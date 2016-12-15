Экс-супруга Кончаловского продолжает дразнить обнаженными фото

В начале этого года стало известно, что российская Любовь Толкалина и Егор Кончаловский разводятся. И пусть на момент заявления актриса и режиссер были уже несколько лет не вместе, статус официально свободной женщины 39-летняя красавица приобрела только в январе 2017-го. И вот теперь поклонники регулярно имеют возможность любоваться на провокационные фото в Instagram артистки…
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Любовь Толкалина не считает, что возраст — помеха для публикации волнующих снимков в соцсетях.
Актриса не ограничивает себя в желании показать фолловерам немного больше, чем они привыкли видеть, и подписчики ей за это только благодарны.
Накануне первого дня весны бывшая возлюбленная Егора Кончаловского выложила в Instagram фото из массажного кабинета, на котором она запечатлена совсем без одежды.
В подписи Любовь рассказала, что прошла очередную процедуру омоложения, но Интернет-пользователи отметили, что актриса и так выглядит великолепно.
Что и говорить, о такой внешности, как у Толкалиной, мечтают не только ее ровесницы, но и девушки значительно моложе.
Но значит ли это, что актрисе следует делиться с фанатами столь провокационными снимками?
Фото из Instagram:
Как и обещала- очерки о моем эксперименте!!!! О процедурах красоты!!!!Пришла за процедурой в свою любимую клинику, а оказалась в руках учёного!!!Мне рассказали , что живу я и не знаю , что тело моё - карта! Я вся состою из биологически активных точек!!! Вай-Хуэ точка врата сознания, Тянь Чжуй, Шень дзяо шу, Шень шу, Гуань юань шу, Ян гуань .... и еще много много вдоль позвоночника и на руках и под волосами и на животе и на шее))))) сегодня я пережила Введение Витасомального комплекса! Основана эта метода на введении микродоз препаратов линии ГИАЛРИПАЙЕР® Витасомальный комплекс в биологически активные точки для омоложения и системной биорепарации организма, а также для обеспечения общего детоксирующего и оздоравливающего действия. Немного чувствительно, точки то активные, но стоит потерпеть... Акупунктура + #Гиалрипайер = иглорефлексотерапия гомеопатия мезотерапя в клиниках Реформа @refforma.ru by @dr.mikhailova
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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