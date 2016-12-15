Экс-супруга Кончаловского продолжает дразнить обнаженными фото

В начале этого года стало известно, что российская Любовь Толкалина и Егор Кончаловский разводятся. И пусть на момент заявления актриса и режиссер были уже несколько лет не вместе, статус официально свободной женщины 39-летняя красавица приобрела только в январе 2017-го. И вот теперь поклонники регулярно имеют возможность любоваться на провокационные фото в Instagram артистки…

Любовь Толкалина не считает, что возраст — помеха для публикации волнующих снимков в соцсетях.

Актриса не ограничивает себя в желании показать фолловерам немного больше, чем они привыкли видеть, и подписчики ей за это только благодарны.

Накануне первого дня весны бывшая возлюбленная Егора Кончаловского выложила в Instagram фото из массажного кабинета, на котором она запечатлена совсем без одежды.

Реклама

В подписи Любовь рассказала, что прошла очередную процедуру омоложения, но Интернет-пользователи отметили, что актриса и так выглядит великолепно.

Что и говорить, о такой внешности, как у Толкалиной, мечтают не только ее ровесницы, но и девушки значительно моложе.

Но значит ли это, что актрисе следует делиться с фанатами столь провокационными снимками?

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Первый день новой Весны A post shared by Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) on Feb 28, 2017 at 11:56pm PST

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

A post shared by Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) on Dec 15, 2016 at 3:37am PST

Еще по этой теме