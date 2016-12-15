Экс-супруга Кончаловского продолжает дразнить обнаженными фото

Любовь Толкалина
 

Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

В начале этого года стало известно, что российская Любовь Толкалина и Егор Кончаловский разводятся. И пусть на момент заявления актриса и режиссер были уже несколько лет не вместе, статус официально свободной женщины 39-летняя красавица приобрела только в январе 2017-го. И вот теперь поклонники регулярно имеют возможность любоваться на провокационные фото в Instagram артистки…

Еще по этой теме

Любовь Толкалина не считает, что возраст — помеха для публикации волнующих снимков в соцсетях.

Актриса не ограничивает себя в желании показать фолловерам немного больше, чем они привыкли видеть, и подписчики ей за это только благодарны.

Накануне первого дня весны бывшая возлюбленная Егора Кончаловского выложила в Instagram фото из массажного кабинета, на котором она запечатлена совсем без одежды.

Реклама

В подписи Любовь рассказала, что прошла очередную процедуру омоложения, но Интернет-пользователи отметили, что актриса и так выглядит великолепно.

Что и говорить, о такой внешности, как у Толкалиной, мечтают не только ее ровесницы, но и девушки значительно моложе.

Но значит ли это, что актрисе следует делиться с фанатами столь провокационными снимками?

Фото из Instagram:

Как и обещала- очерки о моем эксперименте!!!! О процедурах красоты!!!!Пришла за процедурой в свою любимую клинику, а оказалась в руках учёного!!!Мне рассказали , что живу я и не знаю , что тело моё - карта! Я вся состою из биологически активных точек!!! Вай-Хуэ точка врата сознания, Тянь Чжуй, Шень дзяо шу, Шень шу, Гуань юань шу, Ян гуань .... и еще много много вдоль позвоночника и на руках и под волосами и на животе и на шее))))) сегодня я пережила Введение Витасомального комплекса! Основана эта метода на введении микродоз препаратов линии ГИАЛРИПАЙЕР® Витасомальный комплекс в биологически активные точки для омоложения и системной биорепарации организма, а также для обеспечения общего детоксирующего и оздоравливающего действия. Немного чувствительно, точки то активные, но стоит потерпеть... Акупунктура + #Гиалрипайер = иглорефлексотерапия гомеопатия мезотерапя в клиниках Реформа @refforma.ru by @dr.mikhailova

A post shared by Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) on

Фото из Instagram:

Первый день новой Весны

A post shared by Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) on

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Еще по этой теме
Возлюбленная Кончаловского показала, как купается голышом

Возлюбленная Кончаловского показала, как купается голышом

На экс-возлюбленную Кончаловского нагло напали после развода

На экс-возлюбленную Кончаловского нагло напали после развода

Толкалина меняет внешность после разрыва с Кончаловским

Толкалина меняет внешность после разрыва с Кончаловским


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 668 EUR
Земля
Земля, Kalngale, 30000 EUR
Дом
Дом, Mārupe, 195000 EUR

reklama.vesti.lv

Что это и откуда? Покупка в Rimi ужаснула покупательницу Новости

Что это и откуда? Покупка в Rimi ужаснула покупательницу

НАСА купило пять мест на российских «Союзах» Hi-Tech

НАСА купило пять мест на российских «Союзах»

Врачи поставили солистке «Миража» неутешительный диагноз Showbiz

Врачи поставили солистке «Миража» неутешительный диагноз

Ученые нашли в организме домашних кошек опасные химикаты Hi-Tech

Ученые нашли в организме домашних кошек опасные химикаты

Дилеров Ferrari обвинили в скручивании пробега суперкаров Hi-Tech

Дилеров Ferrari обвинили в скручивании пробега суперкаров

Пикантно

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA DEVELOPER
SCALA DEVELOPER
КООРДИНАТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
КООРДИНАТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
http://alkoutlet.lv

Темы

 