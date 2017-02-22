Вуаля - я без белья: Пугачева сразила публику сексуальным образом

Примадонна российской эстрады в последнее время восхищает поклонников своей стройностью, моложавостью и цветущим внешним видом. Что, бесспорно, дает ей возможность экспериментироать с образами и облачаться в весьма смелые наряды. Были уже и рваные джинсы с молодежной майкой, и супер-мини, но, судя по всему, Алла Борисовна на этом решила не останавливаться.
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Недавно Алла Пугачева по‑настоящему поразила поклонников. Легендарная певица приняла участие в концерте «О чем поют мужчины». На сцену московского «Крокус Сити Холл» Пугачева вышла в черном платье-балахоне.
Она исполнила всеми известную композицию «Птица певчая» в отличной от оригинала версии, а также две новые песни - «Счастливые дни» и «Я пою эту песню мужчинам». Однако
в полной мере оценить вокал легендарной исполнительницы публике, судя по всему, не удалось, потому что глаза увидели нечто более привлекательное, чем то, что слышали в этот момент уши!
Дело в том, что во время выступления платье Примадонны - то ли по задумке, то ли случайно - сползло с плеча, и стало очевидно, что нижнего белья под ним нет! Это был фурор!
А восхитительная, день ото дня молодеющая и хорошеющая звезда будто поймала от этого еще больший кураж и, нисколько не смущаясь, продолжала проникновенно петь
- легко, непринужденно, с удовольствием и даже с каким-то девичьим кокетством!
Браво, Алла Борисовна!
Фото из Instagram:
Алла Пугачёва выступила в Крокусе, открыв концерт "О чём поют мужчины". Алла Борисовна исполнила новую версию песни "Птица певчая", а также две совершенно новые композиции: "Счастливые дни" и "Я пою эту песню мужчинам" ("Песня про мужчин"). Эфир концерта ожидается 8 марта на Первом канале #аллапугачёва #АллаПугачева #пугачева #allapugacheva #pugacheva
Фото из Instagram:
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