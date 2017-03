Вуаля - я без белья: Пугачева сразила публику сексуальным образом

Алла Пугачёва выступила в Крокусе, открыв концерт "О чём поют мужчины". Алла Борисовна исполнила новую версию песни "Птица певчая", а также две совершенно новые композиции: "Счастливые дни" и "Я пою эту песню мужчинам" ("Песня про мужчин"). Эфир концерта ожидается 8 марта на Первом канале #аллапугачёва #АллаПугачева #пугачева #allapugacheva #pugacheva

A post shared by Алла Пугачева (@allasuperstar) on Feb 22, 2017 at 1:54pm PST