Вуаля - я без белья: Пугачева сразила публику сексуальным образом

Примадонна российской эстрады в последнее время восхищает поклонников своей стройностью, моложавостью и цветущим внешним видом. Что, бесспорно, дает ей возможность экспериментироать с образами и облачаться в весьма смелые наряды. Были уже и рваные джинсы с молодежной майкой, и супер-мини, но, судя по всему, Алла Борисовна на этом решила не останавливаться.

Недавно Алла Пугачева по‑настоящему поразила поклонников. Легендарная певица приняла участие в концерте «О чем поют мужчины». На сцену московского «Крокус Сити Холл» Пугачева вышла в черном платье-балахоне.

Она исполнила всеми известную композицию «Птица певчая» в отличной от оригинала версии, а также две новые песни - «Счастливые дни» и «Я пою эту песню мужчинам». Однако

в полной мере оценить вокал легендарной исполнительницы публике, судя по всему, не удалось, потому что глаза увидели нечто более привлекательное, чем то, что слышали в этот момент уши!

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Дело в том, что во время выступления платье Примадонны - то ли по задумке, то ли случайно - сползло с плеча, и стало очевидно, что нижнего белья под ним нет! Это был фурор!

А восхитительная, день ото дня молодеющая и хорошеющая звезда будто поймала от этого еще больший кураж и, нисколько не смущаясь, продолжала проникновенно петь

- легко, непринужденно, с удовольствием и даже с каким-то девичьим кокетством!

Браво, Алла Борисовна!

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

прекрасная, удивительная, бесконечно любимая ❤ #АллаПугачева A post shared by ALLA PUGACHEVA PHOTOS & VIDEOS (@allaprimadonna) on Mar 1, 2017 at 7:16am PST

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Aizvērt Примадонна российской эстрады Алла Пугачева RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix RIA Novosti, Itar-Tass/Scanpix































































Aizvērt Алла Пугачева и Максим Галкин Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA Tass, Sputnik/LETA







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