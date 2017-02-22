Вуаля - я без белья: Пугачева сразила публику сексуальным образом

Алла Пугачева
 

Алла Пугачева. Фото: скриншот видео

Примадонна российской эстрады в последнее время восхищает поклонников своей стройностью, моложавостью и цветущим внешним видом. Что, бесспорно, дает ей возможность экспериментироать с образами и облачаться в весьма смелые наряды. Были уже и рваные джинсы с молодежной майкой, и супер-мини, но, судя по всему, Алла Борисовна на этом решила не останавливаться.

Еще по этой теме

Недавно Алла Пугачева по‑настоящему поразила поклонников. Легендарная певица приняла участие в концерте «О чем поют мужчины». На сцену московского «Крокус Сити Холл» Пугачева вышла в черном платье-балахоне.

Она исполнила всеми известную композицию «Птица певчая» в отличной от оригинала версии, а также две новые песни - «Счастливые дни» и «Я пою эту песню мужчинам». Однако

в полной мере оценить вокал легендарной исполнительницы публике, судя по всему, не удалось, потому что глаза увидели нечто более привлекательное, чем то, что слышали в этот момент уши!

Реклама

Дело в том, что во время выступления платье Примадонны - то ли по задумке, то ли случайно - сползло с плеча, и стало очевидно, что нижнего белья под ним нет! Это был фурор!

А восхитительная, день ото дня молодеющая и хорошеющая звезда будто поймала от этого еще больший кураж и, нисколько не смущаясь, продолжала проникновенно петь

- легко, непринужденно, с удовольствием и даже с каким-то девичьим кокетством!

Браво, Алла Борисовна!

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

прекрасная, удивительная, бесконечно любимая ❤ #АллаПугачева

A post shared by ALLA PUGACHEVA PHOTOS & VIDEOS (@allaprimadonna) on

Видео:

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева

Фото: Примадонна российской эстрады Алла Пугачева6

Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин0

Еще по этой теме
Постройневшая Пугачева в мини сразила потрясающе красивыми ножками

Постройневшая Пугачева в мини сразила потрясающе красивыми ножками

Новогодние образы 67-летней Аллы Пугачевой взорвали Сеть

Новогодние образы 67-летней Аллы Пугачевой взорвали Сеть

Это фантастика! Алла Пугачева сразила невероятной худобой

Это фантастика! Алла Пугачева сразила невероятной худобой


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Дилеров Ferrari обвинили в скручивании пробега суперкаров Hi-Tech

Дилеров Ferrari обвинили в скручивании пробега суперкаров

США против России: видеоанализ войны на арене Hi-Tech

США против России: видеоанализ войны на арене

Жену Караченцова назвали виновной в аварии Showbiz

Жену Караченцова назвали виновной в аварии

Врачи поставили солистке «Миража» неутешительный диагноз Showbiz

Врачи поставили солистке «Миража» неутешительный диагноз

Пассажир поезда Рига-Даугавпилс разочарован русской речью Новости

Пассажир поезда Рига-Даугавпилс разочарован русской речью

Пикантно

Кумиры

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU MENEDŽERI
KLIENTU MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
LOĢISTIKAS DARBINIEKS
LOĢISTIKAS DARBINIEKS
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
IEPIRKUMU SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 