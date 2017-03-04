Шок! Мировая знаменитость реально вышла в свет с голой грудью

Американская певица и актриса Ники Минаж заставила всех заговорить о себе, когда появилась на Неделе моды в Париже. Звезда, похоже, вводит новый для шоу-бизнеса тренд – обнаженный бюст на светских мероприятиях.

34-летняя Ники Минаж посетила показ Haider Ackermann в сверхоткровенном наряде.

Черный жакет знаменитости полностью обнажил ее грудь. Лишь сосок был предусмотрительно заклеен кусочком ткани.

Фото из Instagram:

👅 A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Mar 4, 2017 at 3:35am PST

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Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

😳 #NickiInPARIS Top: Mugler Shorts: Givenchy Shoes: Alexandre Vauthier Pasties: Agent Provocateur Rings: Pristine Shades: Veronique Leroy Photo by: @grizzleemusic A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Mar 4, 2017 at 3:04am PST

Появление певицы в таком виде вызвало настоящий ажиотаж.

Светская хроника помнит много случаев, когда звезды выходили на публику в экстравагантных и открытых нарядах. Но обнажить грудь так откровенно еще никто не решался.

Не исключено, что вслед за Ники начнут оголяться и другие, предположили репортеры. Достаточно вспомнить, что сегодня модно то, о чем когда-то неловко было и подумать, говорят они. Пример тому – обложка журнала с оголенными ягодицами Ким Кардашян.





































Aizvērt Рэпер и певица Ники Минаж Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA

























Aizvērt Певица Ники Минаж продолжает удивлять нарядами Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix



















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