Шок! Мировая знаменитость реально вышла в свет с голой грудью

Американская певица и актриса Ники Минаж заставила всех заговорить о себе, когда появилась на Неделе моды в Париже. Звезда, похоже, вводит новый для шоу-бизнеса тренд – обнаженный бюст на светских мероприятиях.
- Голая грудь звезды «Гарри Поттера» произвела фурор 1 марта 2017 г.
- Они оделись или разделись? ТОП самых сумасшедших нарядов 2016 года 10 января 2017 г.
- Глюк’oZa шокировала пользователей Сети обнаженной грудью 1 января 2017 г.
- Юная дочь известного теннисиста обнажила грудь перед камерой 21 ноября 2016 г.
- Скорее, голые: ТОП сумасшедше откровенных нарядов 2015 года 28 декабря 2015 г.
34-летняя Ники Минаж посетила показ Haider Ackermann в сверхоткровенном наряде.
Черный жакет знаменитости полностью обнажил ее грудь. Лишь сосок был предусмотрительно заклеен кусочком ткани.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Появление певицы в таком виде вызвало настоящий ажиотаж.
Светская хроника помнит много случаев, когда звезды выходили на публику в экстравагантных и открытых нарядах. Но обнажить грудь так откровенно еще никто не решался.
Не исключено, что вслед за Ники начнут оголяться и другие, предположили репортеры. Достаточно вспомнить, что сегодня модно то, о чем когда-то неловко было и подумать, говорят они. Пример тому – обложка журнала с оголенными ягодицами Ким Кардашян.Еще по этой теме