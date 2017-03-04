Шок! Мировая знаменитость реально вышла в свет с голой грудью

Ники Минаж
 

Ники Минаж. Фото: Reuters/Scanpix

Американская певица и актриса Ники Минаж заставила всех заговорить о себе, когда появилась на Неделе моды в Париже. Звезда, похоже, вводит новый для шоу-бизнеса тренд – обнаженный бюст на светских мероприятиях.

Еще по этой теме

34-летняя Ники Минаж посетила показ Haider Ackermann в сверхоткровенном наряде.

Черный жакет знаменитости полностью обнажил ее грудь. Лишь сосок был предусмотрительно заклеен кусочком ткани.

Фото из Instagram:

👅

A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on

Реклама

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Появление певицы в таком виде вызвало настоящий ажиотаж.

Светская хроника помнит много случаев, когда звезды выходили на публику в экстравагантных и открытых нарядах. Но обнажить грудь так откровенно еще никто не решался.

Не исключено, что вслед за Ники начнут оголяться и другие, предположили репортеры. Достаточно вспомнить, что сегодня модно то, о чем когда-то неловко было и подумать, говорят они. Пример тому – обложка журнала с оголенными ягодицами Ким Кардашян.

Рэпер и певица Ники Минаж

Фото: Рэпер и певица Ники Минаж0

Певица Ники Минаж продолжает удивлять нарядами

Фото: Певица Ники Минаж продолжает удивлять нарядами4

Ники Минаж обнажилась в честь Хэллоуина

Фото: Ники Минаж обнажилась в честь Хэллоуина0

Экстравагантный стиль певицы Ники Минаж

Фото: Экстравагантный стиль певицы Ники Минаж3

Еще по этой теме
Ох и горячо! Эпатажная Ники Минаж обнажила роскошное тело

Ох и горячо! Эпатажная Ники Минаж обнажила роскошное тело

Ники Минаж рассказала, почему избавилась от ребенка

Ники Минаж рассказала, почему избавилась от ребенка

Ну и попа! Ники Минаж вышла на сцену в прозрачном комбинезоне

Ну и попа! Ники Минаж вышла на сцену в прозрачном комбинезоне


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 668 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR

reklama.vesti.lv

«Пятерки» на краш-тестах получили Audi, Land Rover и Toyota Hi-Tech

«Пятерки» на краш-тестах получили Audi, Land Rover и Toyota

Исследование синоптиков: Латвию ждут экстремальные изменения Новости

Исследование синоптиков: Латвию ждут экстремальные изменения

Под грифом «Откровенно» певица Слава выступила в Риге Showbiz

Под грифом «Откровенно» певица Слава выступила в Риге

Синий или красный паспорт: Проверьcя, какой ты гражданин Латвии! Новости

Синий или красный паспорт: Проверьcя, какой ты гражданин Латвии!

Солист группы Bad Boys Blue разбился в ДТП в России Showbiz

Солист группы Bad Boys Blue разбился в ДТП в России

Знаменитости

Пикантно

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
RAŽOŠANAS VADĪTĀJA VIETNIEKS/-CE ...
RAŽOŠANAS VADĪTĀJA VIETNIEKS/-CE ...
PĀRDEVĒJI-KONSULTANTI
PĀRDEVĒJI-KONSULTANTI
SERVISA INŽENIERIS/-E
SERVISA INŽENIERIS/-E
FIELD SERVICE ENGINEER
FIELD SERVICE ENGINEER
http://alkoutlet.lv

Темы

 