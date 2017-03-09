57-летняя модель сразила сексуальной рекламой белья

Даже незадолго до своего 60-летия можно быть стильной, желанной и красивой от макушки до кончиков ногтей. Очевидным доказательством этому стала новозеландская модель Мерси Брюэр, позировавшая в чувственной рекламе нижнего белья.
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57-летняя Брюэр стала героиней фотосессии для бельевой марки Lonely, которая активно поддерживает тренд бодипозитива.
Его подвижники считают, что у красоты нет ограничений, и призывают любить себя и свое тело в любом возрасте и весе.
Во время съемки, проходившей в одной из старинных усадеб, Мерси Брюэр примерила несколько откровенных комплектов белья.
По мнению самой модели, такие фото могут стать превосходной мотивацией для зрелых женщин по-новому взглянуть на себя и переоценить собственную внешность.
«Стандарты красоты менялись и еще поменяются не раз.
Бьюти-индустрия и модный бизнес всегда были одержимы юностью. Но в реальной жизни мы все стареем. И этот неизбежный процесс красив»,
- убежденно заявила она.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Из Twitter:
Meet Mercy, our incredible muse for our latest campaign https://t.co/kvu7YbAGqr pic.twitter.com/SovDmuaExE— Lonely Lingerie (@LonelyLingerie) 10 марта 2017 г.
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