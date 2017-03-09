57-летняя модель сразила сексуальной рекламой белья

 

Фото: instagram.com/lonelylingerie

Даже незадолго до своего 60-летия можно быть стильной, желанной и красивой от макушки до кончиков ногтей. Очевидным доказательством этому стала новозеландская модель Мерси Брюэр, позировавшая в чувственной рекламе нижнего белья.

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57-летняя Брюэр стала героиней фотосессии для бельевой марки Lonely, которая активно поддерживает тренд бодипозитива.

Его подвижники считают, что у красоты нет ограничений, и призывают любить себя и свое тело в любом возрасте и весе.

Во время съемки, проходившей в одной из старинных усадеб, Мерси Брюэр примерила несколько откровенных комплектов белья.

По мнению самой модели, такие фото могут стать превосходной мотивацией для зрелых женщин по-новому взглянуть на себя и переоценить собственную внешность.

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«Стандарты красоты менялись и еще поменяются не раз.

Бьюти-индустрия и модный бизнес всегда были одержимы юностью. Но в реальной жизни мы все стареем. И этот неизбежный процесс красив»,

- убежденно заявила она.

Фото из Instagram:

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