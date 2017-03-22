Эротическая реклама с участием енота вызвала скандал

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Frank Neuner/Scanpix

Работники московского контактного зоопарка под милым названием «Зверюшки - не игрушки» подали в суд на студию видеорекламы Art-Msk, сотрудники которой взяли у них в аренду енота и сняли его в рекламном ролике с обнаженной девушкой.

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Как говорится на странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте», студия взяла в аренду енота, не уведомив о том, что животное будет использоваться во время записи непристойного видео.

О том, что питомец снимался в сцене с обнаженной девушкой, руководство контактного зоопарка узнало из постов в социальных сетях и после просмотра записи с бэкстейджа.

По словам истца, использовать зверя в видеоролике недопустимо, так как это негативно сказывается на восприятии людьми такой популяции животных, как еноты.

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«Снимая его рядом с обнаженной женщиной, ответчик нанес вред популяции енотов.

Теперь каждый, кто посмотрел данный ролик или фотографии со съемки, будет ассоциировать енотов непосредственно с эротикой», - сказано в иске зоопарка.

Истец попросил Art-Msk удалить любые упоминания об этом видео, но в студии не отреагировали на обращение зоопарка, после чего в октябре 2016 года его представители подали в Никулинский районный суд Москвы иск с требованием исполнить просьбы, а также возместить компенсацию за моральный вред, который был причинен еноту во время съемок.

«В принципе использовать животных в эротической рекламе - это зоофилия!

Животные - это животные, природа нашей планеты - это природа! И осуществлять какую-то, даже малейшую, связь с эротикой - крайне аморально!»

- считает глава пресс-службы сети контактных зоопарков «Зверюшки - не игрушки!» Виктор Кирюхин.

Как отмечают СМИ, из-за того, что суд не назначил дату слушаний, 14 марта представители зоопарка повторно подали исковое заявление.

В свою очередь, руководитель отдела видеомаркетинга Art-Msk Валерий Богатов назвал обвинения зоопарка абсурдными. Он заявил, что

представители зоопарка сделали вывод об эротическом содержании ролика по фото- и видеоматериалам со съемок, тогда как сама реклама еще не была обнародована.

Богатов отметил, что из-за претензий зоопарка ролик до сих пор не сдан заказчику, и Art-Msk рассматривает возможность подачи встречного иска.

Смотрите видеорепортаж:

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