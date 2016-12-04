Невероятно мускулистая украинка показала, как качает попу

 

Фото: www.instagram.com/bakharnabieva

В Instagram у сумасшедше накачанной девушки из украинского города Днепр (ранее - Днепропетровск) более миллиона подписчиков, и их число стремительно растет.

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23-летняя бодибилдер Бахар Набиева удивляет пользователей Сети своими невероятными формами.

Девушка постоянно публикует фото и видео, на которых демонстирует мускулистое тело и показывает, как занимается в тренажерном зале.

Кого-то это восхищает, кого-то - шокирует, но равнодушных явно нет!

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Мускулистые бедра красотки удивили даже американского рэпера 50 Cent, причем

настолько, что он прокомментировал ее фото в Instagram примерно так: «Черт, девка, ну, ты даешь»,

сообщает tabloid.

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Интересно, что скажете вы?

Видео:

Видео:

Music: Post Malone - feel

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Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

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