Невероятно мускулистая украинка показала, как качает попу

В Instagram у сумасшедше накачанной девушки из украинского города Днепр (ранее - Днепропетровск) более миллиона подписчиков, и их число стремительно растет.
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23-летняя бодибилдер Бахар Набиева удивляет пользователей Сети своими невероятными формами.
Девушка постоянно публикует фото и видео, на которых демонстирует мускулистое тело и показывает, как занимается в тренажерном зале.
Кого-то это восхищает, кого-то - шокирует, но равнодушных явно нет!
Мускулистые бедра красотки удивили даже американского рэпера 50 Cent, причем
настолько, что он прокомментировал ее фото в Instagram примерно так: «Черт, девка, ну, ты даешь»,
сообщает tabloid.
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Видео:
Видео:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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