Фото обнаженной Семенович стало рекламой западного секс-чата

Один из популярных западных секс-чатов использовал для рекламы откровенный снимок известной российской певицы Анны Семенович. Фотография обнаженной красавицы с пышными формами снабжена адресом сайта и приглашением «пообщаться». Видимо, непосредственно с изображенной на фото всем нам хорошо известной особой.
По информации «Рен-ТВ», фото голой Семенович было опубликовано в Twitter.
Известно, что этот чат создан специально для общения на весьма фривольные темы с привлекательными во всех отношениях зрелыми дамами.
Ресурс часто рекламирует себя в соцсетях, но изображение звезды российского шоу-бизнеса в столь сомнительном контенте было использовано впервые. О том, как отреагировала на такую «рекламу» сама Анна Семенович, не сообщается.
ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: фото смотрите ЗДЕСЬ