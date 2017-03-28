Фото обнаженной Семенович стало рекламой западного секс-чата

Анна Семенович
 

Анна Семенович. Фото: TASS/Scanpix

Один из популярных западных секс-чатов использовал для рекламы откровенный снимок известной российской певицы Анны Семенович. Фотография обнаженной красавицы с пышными формами снабжена адресом сайта и приглашением «пообщаться». Видимо, непосредственно с изображенной на фото всем нам хорошо известной особой.

По информации «Рен-ТВ», фото голой Семенович было опубликовано в Twitter.

Известно, что этот чат создан специально для общения на весьма фривольные темы с привлекательными во всех отношениях зрелыми дамами.

Ресурс часто рекламирует себя в соцсетях, но изображение звезды российского шоу-бизнеса в столь сомнительном контенте было использовано впервые. О том, как отреагировала на такую «рекламу» сама Анна Семенович, не сообщается.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: фото смотрите ЗДЕСЬ

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