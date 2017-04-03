От груди до самых бедер: такого декольте вы еще не видели!

Саванна Крисли
 

Саванна Крисли. Фото: AP/Scanpix

Модными образами с откровенными декольте сегодня уже мало кого удивишь - в таких нарядах звезды нынче выходят в свет регулярно и без малейшей тени смущения. Но жизнь не стоит на месте и требует «развития пикантной темы», бросая вызов самым смелым: слабо переплюнуть? И, оказывается, вовсе не слабо.

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Мир еще не успел опомниться от сумасшедшего тренда под оригинальным названием underboob - «декольте наоборот», которое демонстрируется с помощью укороченного топа, прикрывающего грудь (желательно без нижнего белья) лишь на три четверти сверху, - который мигом взяли на вооружение многие известные модницы.

Первыми модную секси-идею использовали в свем гардеробе представительницы семейства Кардашян-Дженнер,

однако всерьез о новом пикантном тренде заговорили после появления Леди Гаги на церемонии Grammy-2017.

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Леди ГагаЛеди Гага. Фото: AP/Scanpix

Казалось бы, куда откровеннее? А вот куда. 1

9-летняя Саванна Крисли показала сумасшедше оригинальный вариант вечернего наряда с декольте,

где вроде как и все закрыто, но в то же время до предела обнажено. Американская звезда реалити-шоу появилась на красной дорожке церемонии награждения AMC Awards в элегантном бархатном платье со шлейфом, главным пикантым украшением которого стали прозрачные вставки, давшие возможность оценить все прелести тела актрисы практическим до самых бедер. На это стоит посмотреть!

Фото из Instagram:

#acmawards HMU: @emily_jimison Dress: @baotranchi Clutch: @tadashishoji Styled By: @apuje

A post shared by Savannah Faith Chrisley (@savannahchrisley) on

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