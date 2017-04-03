От груди до самых бедер: такого декольте вы еще не видели!

Модными образами с откровенными декольте сегодня уже мало кого удивишь - в таких нарядах звезды нынче выходят в свет регулярно и без малейшей тени смущения. Но жизнь не стоит на месте и требует «развития пикантной темы», бросая вызов самым смелым: слабо переплюнуть? И, оказывается, вовсе не слабо.
- «Да!» или беда? Бюст Джессики Симпсон рвется наружу из глубокого декольте 3 марта 2016 г.
- 69-летняя Сьюзан Сарандон шокировала откровенным декольте 1 февраля 2016 г.
- Николь Кидман сразила нарядом: декольте до пупка и разрез «донекуда» 13 января 2016 г.
- Сальма Хайек сразила публику грудью в сумасшедшем декольте 23 ноября 2015 г.
- 77-летняя Джейн Фонда восхитительна в смелом декольте 20 мая 2015 г.
- Дженнифер Энистон ошеломила поклонников откровенным декольте 26 января 2015 г.
Мир еще не успел опомниться от сумасшедшего тренда под оригинальным названием underboob - «декольте наоборот», которое демонстрируется с помощью укороченного топа, прикрывающего грудь (желательно без нижнего белья) лишь на три четверти сверху, - который мигом взяли на вооружение многие известные модницы.
Первыми модную секси-идею использовали в свем гардеробе представительницы семейства Кардашян-Дженнер,
однако всерьез о новом пикантном тренде заговорили после появления Леди Гаги на церемонии Grammy-2017.
Леди Гага. Фото: AP/Scanpix
Казалось бы, куда откровеннее? А вот куда. 1
9-летняя Саванна Крисли показала сумасшедше оригинальный вариант вечернего наряда с декольте,
где вроде как и все закрыто, но в то же время до предела обнажено. Американская звезда реалити-шоу появилась на красной дорожке церемонии награждения AMC Awards в элегантном бархатном платье со шлейфом, главным пикантым украшением которого стали прозрачные вставки, давшие возможность оценить все прелести тела актрисы практическим до самых бедер. На это стоит посмотреть!
Фото из Instagram:
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