ФОТО: Кэти Прайс игнорирует запрет и загорает на Мальдивах топлес

Британская модель и телезвезда Кэти Прайс (38), известная также как Джордан, вместе с семьей отправилась в отпуск на Мальдивы. Хотя на этой территории запрещено загорать топлес, для Кэти закон не писан и она с большим удовольствием решила придать бронзовый оттенок своей груди. Накажет ли полиция на этой исламской территории легкомысленную Прайс?

Кэти вместе с мужем Кираном Хэйлером (30) и пятью детьми решила провести отпуск на берегу Индийскго океана.

Телеведущая проигнорировала запрет загорать на Мальдивах без верха купальника. Не испугал ее и возможный штраф, пишет TVNET.

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Aizvērt Кэти Прайс игнорирует запрет и загорает на Мальдивах топлесс Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







Госрелигия Мальдивской Республики — ислам, поэтому такое поведение не только недопустимо, но и противозаконно, за что могут сурово наказать, например, арестовать, отмечает thesun.co.uk.

Кэти с семьей отдыхала на курорте Кандима на частном острове.

My 🌎 don't want to leave 🏝 @kandima_maldives ❤ #KandimaLife #AnotherDayInParadise #KPmycrazylife A post shared by Katie Price (@officialkatieprice) on Apr 2, 2017 at 1:41pm PDT

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