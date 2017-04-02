ФОТО: Кэти Прайс игнорирует запрет и загорает на Мальдивах топлес

Британская модель и телезвезда Кэти Прайс (38), известная также как Джордан, вместе с семьей отправилась в отпуск на Мальдивы. Хотя на этой территории запрещено загорать топлес, для Кэти закон не писан и она с большим удовольствием решила придать бронзовый оттенок своей груди. Накажет ли полиция на этой исламской территории легкомысленную Прайс?
Кэти вместе с мужем Кираном Хэйлером (30) и пятью детьми решила провести отпуск на берегу Индийскго океана.
Телеведущая проигнорировала запрет загорать на Мальдивах без верха купальника. Не испугал ее и возможный штраф, пишет TVNET.
Госрелигия Мальдивской Республики — ислам, поэтому такое поведение не только недопустимо, но и противозаконно, за что могут сурово наказать, например, арестовать, отмечает thesun.co.uk.
Кэти с семьей отдыхала на курорте Кандима на частном острове.
Еще по этой теме