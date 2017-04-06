ФОТО: 51-летняя Синди Кроуфорд в бикини выглядит просто великолепно!

 

Фото: Vida Press

51-летняя модель и актриса Синди Кроуфорд как всегда выглядит божественно и своим телом показывает, что раздельный купальник идет не только молодежи. Статус супермодели гарантирован Синди пожизненно.

Брюнетка провела выходные вместе с мужем - 54-летним Ранде Гербером - и обеими детьми. Все предавались ленивой жизни на пляже. И муж Синди в своем возрасте находится в отличной фирме, они оба наслаждаются жизнью с улыбкой на губах.

Во время своей карьеры Кроуфорд работала как одна из самых успешных моделей в мире и появлялась на нескольких сотнях обложек различных журналов.

Модель Синди Кроуфорд в бикини наслаждается пляжным отдыхом

Фото: Модель Синди Кроуфорд в бикини наслаждается пляжным отдыхом0

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