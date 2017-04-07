ФОТО: Джинсы буквально трещат по швам на аппетитных бедрах Квитко

22-летняя Анастасия Квитко, которую называют «русской Ким Кардашьян» за ее пышные формы, вновь порадовала поклонников сексуальным фото. Модель опубликовала снимок, на котором позирует в рваных джинсах на фоне спорт-кара.
На днях Анастасия Квитко опубликовала в своем Инстаграме снимок, на котором она представала в джинсах с большими прорезями на бедрах.
Многие фолловеры девушки не удержались от комплиментов и в который раз восхитились ее впечатляющими формами: «Очень сексуальная», «Красивая девушка, красивая машина», «Вы очень эффектная, Настя», «У вас идеальное тело». Правда, не все поклонники пришли в восторг от кадра, многие посчитали, что модели стоит одеваться скромнее: «Полноваты бедра. Прикрывать надо бы», «Она не поняла еще, что рваные джинсы это не ее? Она как сарделька», «Вы, видимо, набрали вес, штаны прям по швам скоро треснут», «Ужасные джинсы».
И действительно, если внимательно посмотреть на фото, можно заметить, что джинсы слишком сильно впиваются в тело модели. А вам доводилось надевать вещи не по размеру?
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