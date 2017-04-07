ФОТО: Джинсы буквально трещат по швам на аппетитных бедрах Квитко

Анастасия Квитко
 

Анастасия Квитко. Фото: Instagram.com

22-летняя Анастасия Квитко, которую называют «русской Ким Кардашьян» за ее пышные формы, вновь порадовала поклонников сексуальным фото. Модель опубликовала снимок, на котором позирует в рваных джинсах на фоне спорт-кара.

На днях Анастасия Квитко опубликовала в своем Инстаграме снимок, на котором она представала в джинсах с большими прорезями на бедрах.

Thank You @metrowrapz for the new color on my car💗

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Многие фолловеры девушки не удержались от комплиментов и в который раз восхитились ее впечатляющими формами: «Очень сексуальная», «Красивая девушка, красивая машина», «Вы очень эффектная, Настя», «У вас идеальное тело». Правда, не все поклонники пришли в восторг от кадра, многие посчитали, что модели стоит одеваться скромнее: «Полноваты бедра. Прикрывать надо бы», «Она не поняла еще, что рваные джинсы это не ее? Она как сарделька», «Вы, видимо, набрали вес, штаны прям по швам скоро треснут», «Ужасные джинсы».

И действительно, если внимательно посмотреть на фото, можно заметить, что джинсы слишком сильно впиваются в тело модели. А вам доводилось надевать вещи не по размеру?

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