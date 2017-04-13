Врачи помогли мужчине, сломавшему пенис во время секса

Во время страстного секса с женой 42-летний мужчина умудрился сломать себе половой член. Врачи провели экстренную хирургическую операцию для восстановления мужского детородного органа, и теперь пострадавший восстанавливает здоровье.

Проживающий на юге Китая 42-летний мужчина был доставлен в больницу в состоянии настоящий агонии. Врачам он объяснил, что почувствовал резкую боль во время интенсивных фрикций, когда мужчина занимался сексом со своей супругой. После осмотра полового члена врачи обнаружили сильные отёки и потемнения.

Сам мужчина признался, что услышал звук, похожий на хлопок, после чего и свалился на пол от резкой боли.

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Выяснилось, что пострадавший столкнулся с достаточно редко встречающимся переломом пениса. Хирурги провели экстренную операцию и успешно восстановили работоспособность полового члена несчастного китайца.

Хотя половой член не содержит костей, способных сломаться, переломом считается разрыв губкообразной эректильной ткани под названием пещеристое тело.

Именно сюда поступает кровь во время эрекции, после чего мужчина может приступать к занятиям сексом.

Любые слишком резкие движения могут привести к разрыву этой ткани, из-за чего кровь устремится внутрь полового члена, что вызовет очень болезненные ощущения и отёки. Хотя переломы пениса встречаются относительно редко, с этим явлением сталкиваются десятки тысяч мужчин, которые слишком страстно ведут себя в постели, осуществляя опасные для их половых органов резкие движения.

В некоторых случаях неловкие движения женщин также могут приводить подобным травмам.

Врачи подчеркивают, что переломы пениса наблюдаются в большинстве случаев у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет, склонных к разного рода экспериментам во время секса. Эти травмы могут привести к эректильной дисфункции, а мужчинам грозит повышенный риск тяжелых осложнений, если они не обратятся за хирургической помощью немедленно.

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