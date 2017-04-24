Видео, взволновавшее Сеть: Собчак и Виторган показали, как повысить либидо

На днях в Сети появился рекламный ролик новых средств для повышения мужского и женского либидо. Неожиданно для многих поклонников участие в съемках приняли Ксения Собчак и Максим Виторган. Место действия — автосалон. Невинно, правда? Но не все так просто…

Известная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак и не менее известный актер Максим Виторган решили развенчать общепринятый стереотип о том, что с появлением в семье малыша молодые родители, как правило, и думать не могут об исполнении супружеского долга.

Звездная пара снялась в коротком рекламном ролике… новых средств для повышения либидо для мужчин и женщин. Действие видео разворачивается в автосалоне:

Ксения и Максим выбирают новую машину и по очереди садятся в салон предложенного им внедорожника, чтобы оценить его вместительность и удобство

— как выяснилось, не столько для практических нужд, сколько для того, чтобы позже заняться страстным сексом на подземной парковке.

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Ксения опубликовала провокационный ролик в своем Instagram и со свойственной ей иронией отметила: «Все эти стереотипы про женатые пары с маленьким ребенком… Все правда!))

Но мы делаем так, чтобы даже от тест-драйва машины потом целый день были бабочки в животе, подрагивали коленки и не сходил румянец с лица».

Впрочем, комментаторы разделились на два лагеря: кто-то остался в восторге от юмора создателей этой рекламы, а кто-то счел, что Ксении и Максиму не стоило лишний раз провоцировать слухи о проблемах в своем браке. Интересно, а вы как оцените рекламный ролик, наделавший столько шума?

Видео:

Все эти стереотипы про женатые пары с маленьким ребенком… Все правда!)) Но мы делаем так, чтобы даже от тест драйва машины потом целый день были бабочки в животе, подрагивали коленки и не сходил румянец с лица. Здесь ответ, как: www.prelox.ru #направахрекламы A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Apr 24, 2017 at 6:12am PDT













Aizvērt Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix







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