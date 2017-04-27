Попались! Звезды Голливуда без стеснения заглядывают в декольте

Знаменитостей принято фотографировать везде, где бы они ни появлялись - будь то вечеринки, презентации, модные показы, премьеры, благотворительные или любые другие мероприятия. И нередко в объективы фотографов попадают весьма пикантные моменты - когда взгляд мужчины, а иногда и женщины устремлен в чье-либо откровенное декольте. Смотрите на звезд Голливуда, которые без стеснения рассматривают чужие зоны декольте, не задумываясь о том, что их снимают!
- «Да!» или беда? Бюст Джессики Симпсон рвется наружу из глубокого декольте 3 марта 2016 г.
- Сальма Хайек сразила публику грудью в сумасшедшем декольте 23 ноября 2015 г.
- Вот так застукали! Анита Цой заглянула в декольте Глюк’oZы 16 октября 2015 г.
- Красавица Шейк сразила принца Чарльза своим декольте 3 июня 2015 г.
- Дженнифер Энистон ошеломила поклонников откровенным декольте 26 января 2015 г.
- Вот это декольте! Агилера блеснула формами после рождения дочки 11 ноября 2014 г.
- Смелые дамочки: звезды устроили битву декольте 1 октября 2014 г.
- Сумасшедшие декольте на VMA: не все бюсты выстояли без белья! 26 августа 2014 г.
- Декольте до пупа, разрез от бедра: Рианна пожалела, что надела 28 января 2014 г.
А вот еще несколько фотогалерей «на тему декольте» из архивов Русского TVNET!