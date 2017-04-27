Попались! Звезды Голливуда без стеснения заглядывают в декольте

Фото: Rex Features/Vida Press

Знаменитостей принято фотографировать везде, где бы они ни появлялись - будь то вечеринки, презентации, модные показы, премьеры, благотворительные или любые другие мероприятия. И нередко в объективы фотографов попадают весьма пикантные моменты - когда взгляд мужчины, а иногда и женщины устремлен в чье-либо откровенное декольте. Смотрите на звезд Голливуда, которые без стеснения рассматривают чужие зоны декольте, не задумываясь о том, что их снимают!