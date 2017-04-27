Экс-супруга Кончаловского в «платье-невидимке» сразила поклонников

Любовь Толкалина
 

Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

На днях Любовь Толкалина в очередной раз доказала, что по праву занимает достойную позицию в рейтинге российских звезд с самыми красивыми телами. Актриса выложила в своем Instagram новый снимок, на котором позирует в воздушном платье из полупрозрачной ткани, подчеркивающем ее безупречную фигуру. Увидев это фото, фолловеры пришли в неописуемый восторг, который поспешили выразить в своих многочисленных комментариях.

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27 апреля Любовь Толкалина опубликовала в Instagram свежий снимок, моментально вызвавший бурную реакцию ее подписчиков. На фото актриса предстала в черном полупрозрачном, почти невесомом платье, которое подчеркнуло ее хрупкую фигуру.

«Ух!!! Ох!!! Ах!!!! Сегодня была премьера платья)))) Слабонервным не рекомендуется смотреть!!! Платье невидимка)))

Автор идеи и реализатор Владимир Славский. Мой император платьетворения и певец женской красоты!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)» — подписала кадр Толкалина.

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В комментариях пользователи Сети начали наперебой восхищаться точеной фигурой актрисы и осыпать ее многочисленными комплиментами.

«Бесконечные ноги, фигура шикарная», «Я бы с такой фигурой вообще бы голая ходила!», « Ну нет слов, Богиня!»,

«Ухты-Охты!!! Платье - шикарное, а Вы — незабываемая нежность в нем!», «Самые красивые и стройные ноги! Честно! Заметила еще с танцев со звездами», «Природа Вас одарила, красота души в прекрасном Теле!» — выразили свое мнение поклонники.

Фото из Instagram:

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