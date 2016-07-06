ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума

Звезда мексиканского телевидения Химена Санчес названа самой сексуальной спортивной телеведущей в мире. Многочисленные пользователи Интернета вполне согласны с этим званием, они активно выражают свои чувства по отношению к 32-летней знаменитости.

У мексиканской ведущей спортивных новостей Химены Санчес появились десятки тысяч поклонников в Сети после того, как ее признали самой сексуальной в мире. 32-летняя Химена сообщает о новостях спорта для латиноамериканских жителей телеканала Fox Sports. В Мексике ее считают чем-то вроде национального сокровища благодаря работе на телевидении и ослепительному внешнему виду.

Однако собственная страница на сайте Instagram помогла Химене Санчес стать мировой звездой.

Здесь она выкладывает некоторые очень «горячие» снимки, и эта девушка совсем не стыдится представать в разных ракурсах, демонстрируя свою плоть.

Нечего удивляться тому, что Санчес является одной из самых сексуальных звезд социальных сетей, если верить многочисленным опросам.

Реклама

Химена прекрасно понимает, какой внешностью она обладает, поэтому с каждым днем на ее странице появляются все более пикантные и изысканные фотоснимки. Вполне возможно, что девушка очень скоро начнет карьеру в кино, а также в качестве манекенщицы - она получает достаточно предложений на этот счет.

Многие считают ее секс-символом Латинской Америки, хотя этот регион богат очень красивыми девушками. Руководство телеканала в шутку говорит о том, что

благодаря работе Химены новости спорта теперь смотрят миллионы людей, которые раньше совсем не интересовались этой темой.

А подобное достижение трансформируется в рост стоимости рекламы и повышение доходов телекомпании.

Фото из Instagram:

Me 🖤 pic @aragonsbook #calvinklein A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Apr 27, 2017 at 8:37am PDT

Фото из Instagram:

💛 A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Oct 30, 2016 at 6:56pm PDT

Фото из Instagram:

‪Thank you God for creating & blessing us with a beautiful earth! #EarthDay ‬🌎 ‪ (Genesis1) (Romans1:20)‬ A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Apr 22, 2017 at 6:08pm PDT

Фото из Instagram:

Too dead to die.. 🖤 A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Apr 6, 2017 at 3:22pm PDT

Фото из Instagram:

🐾🐾🐾🐆 grrr!! #spirithood pic @theoscarvalle A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Feb 24, 2017 at 10:23am PST

Фото из Instagram:

You be you and let me be me🖤 #wearblack #kimoji A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Feb 17, 2017 at 11:30am PST

Фото из Instagram:

Stay Gold 👸🏻 A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Jan 20, 2017 at 7:34pm PST

Фото из Instagram:

JS 👸🏾 A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Jan 16, 2017 at 9:04pm PST

Фото из Instagram:

JS ☠️ A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Jan 5, 2017 at 9:04am PST

Фото из Instagram:

JS 👑 ... pic by @theoscarvalle A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Dec 27, 2016 at 7:38pm PST

Фото из Instagram:

California here we go!!!!! #xmas #newyear 🎁 A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Dec 24, 2016 at 11:30am PST

Фото из Instagram:

Morning ☀️ A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Oct 13, 2016 at 8:24am PDT

Фото из Instagram:

Monday!! pic by @gerrmorales A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Sep 5, 2016 at 8:41am PDT

Фото из Instagram:

Raider Girl☠ @Raiders #raidernation #NFL pic by @theoscarvalle A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on Jul 6, 2016 at 9:06am PDT

Еще по этой теме