ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума

 

Фото: instagram.com/jimenasanchezmx

Звезда мексиканского телевидения Химена Санчес названа самой сексуальной спортивной телеведущей в мире. Многочисленные пользователи Интернета вполне согласны с этим званием, они активно выражают свои чувства по отношению к 32-летней знаменитости.

Еще по этой теме

У мексиканской ведущей спортивных новостей Химены Санчес появились десятки тысяч поклонников в Сети после того, как ее признали самой сексуальной в мире. 32-летняя Химена сообщает о новостях спорта для латиноамериканских жителей телеканала Fox Sports. В Мексике ее считают чем-то вроде национального сокровища благодаря работе на телевидении и ослепительному внешнему виду.

Однако собственная страница на сайте Instagram помогла Химене Санчес стать мировой звездой.

Здесь она выкладывает некоторые очень «горячие» снимки, и эта девушка совсем не стыдится представать в разных ракурсах, демонстрируя свою плоть.

Нечего удивляться тому, что Санчес является одной из самых сексуальных звезд социальных сетей, если верить многочисленным опросам.

Реклама

Химена прекрасно понимает, какой внешностью она обладает, поэтому с каждым днем на ее странице появляются все более пикантные и изысканные фотоснимки. Вполне возможно, что девушка очень скоро начнет карьеру в кино, а также в качестве манекенщицы - она получает достаточно предложений на этот счет.

Многие считают ее секс-символом Латинской Америки, хотя этот регион богат очень красивыми девушками. Руководство телеканала в шутку говорит о том, что

благодаря работе Химены новости спорта теперь смотрят миллионы людей, которые раньше совсем не интересовались этой темой.

А подобное достижение трансформируется в рост стоимости рекламы и повышение доходов телекомпании.

Фото из Instagram:

Me 🖤 pic @aragonsbook #calvinklein

A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on

Фото из Instagram:

💛

A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on

Фото из Instagram:

‪Thank you God for creating & blessing us with a beautiful earth! #EarthDay ‬🌎 ‪ (Genesis1) (Romans1:20)‬

A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on

Фото из Instagram:

Too dead to die.. 🖤

A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on

Фото из Instagram:

🐾🐾🐾🐆 grrr!! #spirithood pic @theoscarvalle

A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on

Фото из Instagram:

You be you and let me be me🖤 #wearblack #kimoji

A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on

Фото из Instagram:

Stay Gold 👸🏻

A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on

Фото из Instagram:

JS 👸🏾

A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on

Фото из Instagram:

JS ☠️

A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on

Фото из Instagram:

JS 👑 ... pic by @theoscarvalle

A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on

Фото из Instagram:

California here we go!!!!! #xmas #newyear 🎁

A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on

Фото из Instagram:

Morning ☀️

A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on

Фото из Instagram:

Monday!! pic by @gerrmorales

A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on

Фото из Instagram:

Raider Girl☠ @Raiders #raidernation #NFL pic by @theoscarvalle

A post shared by Jimena Sanchez (@jimenasanchezmx) on

Еще по этой теме
Самая сексуальная офицер полиции днем ловит преступников, а ночью позирует в белье

Самая сексуальная офицер полиции днем ловит преступников, а ночью позирует в белье

Норвежку признали самой сексуальной пожарной в мире

Норвежку признали самой сексуальной пожарной в мире

«Самая сексуальная в мире» медсестра поставила критиков на место

«Самая сексуальная в мире» медсестра поставила критиков на место


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR
Дом
Дом, Babīte, 168000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

СМИ: Google обязали признать Крым частью России Hi-Tech

СМИ: Google обязали признать Крым частью России

Редкий кадр: Джанабаева опубликовала совместное фото с Меладзе Showbiz

Редкий кадр: Джанабаева опубликовала совместное фото с Меладзе

Да или беда? СМИ обсуждают постаревшую Алферову Showbiz

Да или беда? СМИ обсуждают постаревшую Алферову

Ученые смоделировали наихудший сценарий глобального потепления Hi-Tech

Ученые смоделировали наихудший сценарий глобального потепления

Чем кормят наших детей? Латвийские школьники публикуют фото свои Новости

Чем кормят наших детей? Латвийские школьники публикуют фото свои

В мире

Красота

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
GRĀMATVEDI
GRĀMATVEDI
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 