ФОТО: Самая сексуальная спортивная телеведущая сводит мир с ума

Звезда мексиканского телевидения Химена Санчес названа самой сексуальной спортивной телеведущей в мире. Многочисленные пользователи Интернета вполне согласны с этим званием, они активно выражают свои чувства по отношению к 32-летней знаменитости.
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У мексиканской ведущей спортивных новостей Химены Санчес появились десятки тысяч поклонников в Сети после того, как ее признали самой сексуальной в мире. 32-летняя Химена сообщает о новостях спорта для латиноамериканских жителей телеканала Fox Sports. В Мексике ее считают чем-то вроде национального сокровища благодаря работе на телевидении и ослепительному внешнему виду.
Однако собственная страница на сайте Instagram помогла Химене Санчес стать мировой звездой.
Здесь она выкладывает некоторые очень «горячие» снимки, и эта девушка совсем не стыдится представать в разных ракурсах, демонстрируя свою плоть.
Нечего удивляться тому, что Санчес является одной из самых сексуальных звезд социальных сетей, если верить многочисленным опросам.
Химена прекрасно понимает, какой внешностью она обладает, поэтому с каждым днем на ее странице появляются все более пикантные и изысканные фотоснимки. Вполне возможно, что девушка очень скоро начнет карьеру в кино, а также в качестве манекенщицы - она получает достаточно предложений на этот счет.
Многие считают ее секс-символом Латинской Америки, хотя этот регион богат очень красивыми девушками. Руководство телеканала в шутку говорит о том, что
благодаря работе Химены новости спорта теперь смотрят миллионы людей, которые раньше совсем не интересовались этой темой.
А подобное достижение трансформируется в рост стоимости рекламы и повышение доходов телекомпании.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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