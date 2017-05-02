Мучает жажда? Эта полуобнаженная красотка знает, как ее утолить!

С приближением жаркого летнего сезона, что вполне естественно, активизировались рекламщики многочисленных компаний по производству освежающих напитков. Жажду надо утолять, ну а кто же прорекламирует бутылку обычной питьевой воды более убедительно, чем какая-нибудь сексуальная красотка в бикини?.. На сей раз в фотосессии в Малибу приняла участие американская актриса и модель Рэйчел МакКорд, сестра Анны-Линн МакКорд, тоже актрисы и модели.
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27-летнияя модель в розовом бикини позирует с бутылкой воды на фоне волн.
На некоторых снимках «спасающаяся от жары» МакКорд запечатлена даже без верхней части купальника - ее грудь прикрывает лишь легкий платок.
Ну а самый сексуальный момент - это, конечно, обливание красавицы самой себя водой из бутылки.
Героиню съемки этот процесс, по сценарию, освежает, а вот кое-кому наверняка становится еще жарче от такого зрелища!Еще по этой теме