Мучает жажда? Эта полуобнаженная красотка знает, как ее утолить!

 

Фото: Vida Press

 

С приближением жаркого летнего сезона, что вполне естественно, активизировались рекламщики многочисленных компаний по производству освежающих напитков. Жажду надо утолять, ну а кто же прорекламирует бутылку обычной питьевой воды более убедительно, чем какая-нибудь сексуальная красотка в бикини?.. На сей раз в фотосессии в Малибу приняла участие американская актриса и модель Рэйчел МакКорд, сестра Анны-Линн МакКорд, тоже актрисы и модели.

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27-летнияя модель в розовом бикини позирует с бутылкой воды на фоне волн.

На некоторых снимках «спасающаяся от жары» МакКорд запечатлена даже без верхней части купальника - ее грудь прикрывает лишь легкий платок.

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Ну а самый сексуальный момент - это, конечно, обливание красавицы самой себя водой из бутылки.

Героиню съемки этот процесс, по сценарию, освежает, а вот кое-кому наверняка становится еще жарче от такого зрелища!

Мучает жажда? Эта полуобнаженная красотка знает, как ее утолить

Фото: Мучает жажда? Эта полуобнаженная красотка знает, как ее утолить0

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