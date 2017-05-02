С приближением жаркого летнего сезона, что вполне естественно, активизировались рекламщики многочисленных компаний по производству освежающих напитков. Жажду надо утолять, ну а кто же прорекламирует бутылку обычной питьевой воды более убедительно, чем какая-нибудь сексуальная красотка в бикини?.. На сей раз в фотосессии в Малибу приняла участие американская актриса и модель Рэйчел МакКорд, сестра Анны-Линн МакКорд, тоже актрисы и модели.

27-летнияя модель в розовом бикини позирует с бутылкой воды на фоне волн.

На некоторых снимках «спасающаяся от жары» МакКорд запечатлена даже без верхней части купальника - ее грудь прикрывает лишь легкий платок.

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Ну а самый сексуальный момент - это, конечно, обливание красавицы самой себя водой из бутылки.

Героиню съемки этот процесс, по сценарию, освежает, а вот кое-кому наверняка становится еще жарче от такого зрелища!

















Aizvērt Мучает жажда? Эта полуобнаженная красотка знает, как ее утолить Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







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