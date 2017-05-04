Тяжелый случай! Опухшая Волочкова прикрыла голую грудь котом

Давненько эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова не давала злопыхателям повода покритиковать ее фото в социальных сетях. И вот совсем свеженький подарок от скандальной знаменитости!

Буквально несколько часов назад балерина Анастасия Волочкова разместила на своей страничке в Instagram весьма пикантный снимок в домашнем интерьере, который, как и следовало ожидать, вызвал бурную реакцию пользователей Сети и просто шквал негативных комментариев.

На фотографии танцовщица запечатлена топлес, в одной лишь спущенной на бедра короткой белой ночной сорочке из тонкой ткани.

При этом обнаженную грудь звезда прикрывает своим любимым домашним питомцем - пушистым котом Лакки.

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«Как же я люблю все белоснежное и красивое! И просыпаться я люблю тогда, когда пожелает душа», – так подписала очередной провокационный снимок Волочкова.

Пользователи Сети, возмущенные непотребным видом «опухшей и лохматой» знаменитости, бросились строчить гневные комментарии к этому фото. «Дно», «Озабоченная однозначно», «Слов нет», «Красивая женщина, но порой в таком возрасте некрасиво такое выставлять.

Дочка все смотрит и другие дети», «Мозги через шпагат вытекли...», «Господи, ну зачем ты голая?...», «А опухшая какая! Вчера хорошо отметили, видать!»,

«Клинический случай», «Никакой эстетики(» – вот некоторые их отзывов фолловеров.

Фото из Instagram:

Одна из подписчиц с целью пристыдить Волочкову обратилась к ней с особенно пространной речью:

«Анастасия, вы себя позиционируете как балерину с большой буквы, ну разве могла бы себе позволить такие пошлые фото Майя Плисецкая, например?????!!

Где же нравы, мораль???! Вы уж извините, но выглядите как голодный подросток, которому дали все напрокат!!!!!! Стыдно за такую ограниченную так называемую элиту общества, вот Николай Цискаридзе стал бы свой торс демонстрировать?!!!!' ???? Конечно, нет!!!!»... С возмущенной женщиной трудно не согласиться!

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