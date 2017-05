Тяжелый случай! Опухшая Волочкова прикрыла голую грудь котом

Как же я люблю всё белоснежное и красивое! И просыпаться я люблю тогда, когда пожелает душа.🌺 #волочкова #доброеутро #котлакки #белыерозы #радость #morning #goodmorning #volochkova #home

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on May 4, 2017 at 2:07am PDT