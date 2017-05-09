Вот как сексуально надо отдыхать на воде: мастер-класс от супермоделей

Фото: REUTERS/Scanpix/Instagram

Две звездные модели - Кендалл Дженнер и Белла Хадид - порадовали своих подписчиков в Instagram пикантными снимками с отдыха. На одном из фото девушки вдвоем эротично расположились на гидроцикле Yamaha WaveRunner, направив томные взгляды в сторону объектива фотографа. Эти красавицы знают, какую позу принять, чтобы свести с ума, и какими мини-бикини добить окончательно. Профи есть профи!