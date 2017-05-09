Вот как сексуально надо отдыхать на воде: мастер-класс от супермоделей

Две звездные модели - Кендалл Дженнер и Белла Хадид - порадовали своих подписчиков в Instagram пикантными снимками с отдыха. На одном из фото девушки вдвоем эротично расположились на гидроцикле Yamaha WaveRunner, направив томные взгляды в сторону объектива фотографа. Эти красавицы знают, какую позу принять, чтобы свести с ума, и какими мини-бикини добить окончательно. Профи есть профи!
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Смотрите и учитесь, как сексуально отдыхать на воде!
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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