Немыслимо! Шведская аристократка пришла на королевский раут без белья

Дезире Когевинас
 

Дезире Когевинас. Фото: REUTERS/Scanpix

Мы всякий раз удивляемся, когда видим Кейт Миддлтон в обычных джинсах или королеву Летицию в черных прозрачных колготках. Подобная одежда не соответствует строгому регламенту и выглядит странно на мероприятиях с участием высокопоставленных особ. А вот представительнице шведской аристократии Дезире Когевинас, похоже, никакой протокол не указ. На публике она может появиться и без белья.

10 мая в Осло состоялось торжественное празднование 80-летнего юбилея норвежских монархов — короля Харальда V и королевы Сони.

Несмотря на то, что супруги родились в разное время, в этом году круглую дату было решено отметить в один день и с размахом.

На ужине в Королевском дворце собрались представители монарших семей со всей Европы. Среди приглашенных особ были замечены графиня Уэссекская Софи, первая леди Финляндии Йенни Хаукио, кронпринцесса Швеции Виктория и многие другие.

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Но всеобщее внимание сумела привлечь довольно малоизвестная женщина — 39-летняя Дезире Когевинас, дочь графини Мадлен ван Росет и Ника Когевинаса.

На королевский прием Дезире пришла в асимметричном платье алого цвета, которое она дополнила золотой тиарой.

В этот день Когевинас решила не надевать под свой наряд нижнее белье. Не понимаем, о чем думала аристократка, отправляясь на мероприятие в подобном виде.

Советуем ей взять пример с более опытных модниц, которые уже давно используют специальные наклейки, чтобы избегать провалов.

Фото: AP/Scanpix

Фото: AP/Scanpix

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