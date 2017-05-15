Сейчас будет горячо! Сексуальные модели пообнимались на пляже

На пляже в Майами папарацци удалось запечатлеть «горячие» моменты отдыха супермодели Адрианы Лимы (34) и ее подруги - актрисы и модели индийского происхождения Приянки Чопры (35).

В то время как Адриана демонстрировала идеальное тело в черном бикини, смуглая от природы Приянка предпочла не раздеваться до купальника.

Красавицы вместе весело проводили свободное время, загорая на солнце, купаясь и по-дружески обнимаясь.

Похоже, они давно не виделись, а ведь отдых с друзьями - дело святое!

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Aizvērt Две сексуальные модели пообнимались на пляже Vida Press/InSight media Vida Press/InSight media Vida Press/InSight media Vida Press/InSight media Vida Press/InSight media Vida Press/InSight media Vida Press/InSight media Vida Press/InSight media







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