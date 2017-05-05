Сюрприз-фантастика! Оперная дива разделась для мужского журнала

Успешная оперная певица Светлана Касьян стала героиней пикантной съемки для мужского издания, убедительно доказав, что можно быть одновременно красивой, умной, талантливой и сексуальной. Сама Светлана при этом утверждает: она всего лишь хочет привлечь внимание к классической музыке.

32-летняя Светлана Касьян является приглашенной солисткой Большого театра, а также выступает на сцене лучших театров по всему миру.

Но неожиданно для поклонников она выступила в амплуа настоящей секс-бомбы - Светлана снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim.

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Впрочем, сама певица не считает, что ее съемка вышла за рамки приличий.

В интервью журналу Касьян рассказала, что

во время своих выступлений ей нередко приходится обнажаться: так, в опере «Тоска» ее героиня в какой-то момент остается без платья.

«У меня задача привлечь интерес к опере», — прокомментировала Светлана этот необычный проект, выразив надежду, что теперь больше людей захотят приобщиться к классической музыке.

Фото из Instagram:

A post shared by MAXIM Russia (@maximmagazinerussia) on May 10, 2017 at 2:54pm PDT

Фото из Instagram:

Звезда мировой оперы @kasyan_svetlana желает тебе отличных праздников! Сходи, что ли, в оперу в кои-то веки A post shared by MAXIM Russia (@maximmagazinerussia) on May 5, 2017 at 8:17am PDT

Видео:

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