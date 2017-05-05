Сюрприз-фантастика! Оперная дива разделась для мужского журнала

Успешная оперная певица Светлана Касьян стала героиней пикантной съемки для мужского издания, убедительно доказав, что можно быть одновременно красивой, умной, талантливой и сексуальной. Сама Светлана при этом утверждает: она всего лишь хочет привлечь внимание к классической музыке.
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32-летняя Светлана Касьян является приглашенной солисткой Большого театра, а также выступает на сцене лучших театров по всему миру.
Но неожиданно для поклонников она выступила в амплуа настоящей секс-бомбы - Светлана снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Впрочем, сама певица не считает, что ее съемка вышла за рамки приличий.
В интервью журналу Касьян рассказала, что
во время своих выступлений ей нередко приходится обнажаться: так, в опере «Тоска» ее героиня в какой-то момент остается без платья.
«У меня задача привлечь интерес к опере», — прокомментировала Светлана этот необычный проект, выразив надежду, что теперь больше людей захотят приобщиться к классической музыке.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Видео:
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