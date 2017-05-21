Какие купальники в моде: секси-элегантность от звезд на любой вкус!

Кажется, мы наконец дождались лета. А значит, появилась возможность позагорать на пляже и покупаться. Вы уже прикупили модный купальник для этого летнего сезона, или, как обычно, наша непредсказуемая погода застала врасплох? Не отчаивайтесь - звезды вам в помощь, ведь эти красотки всегда знают, что в тренде!
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Вариантов множество, так что вы наверняка найдете подходящий именно для вас - хоть супер-секси, хоть поскромнее
- что больше по душе и ближе к телу! Главное - не сомневайтесь в том, что это сегодня модно!