Какие купальники в моде: секси-элегантность от звезд на любой вкус!

Кажется, мы наконец дождались лета. А значит, появилась возможность позагорать на пляже и покупаться. Вы уже прикупили модный купальник для этого летнего сезона, или, как обычно, наша непредсказуемая погода застала врасплох? Не отчаивайтесь - звезды вам в помощь, ведь эти красотки всегда знают, что в тренде!

Смотрите фото знаменитостей в купальниках на отдыхе.

Вариантов множество, так что вы наверняка найдете подходящий именно для вас - хоть супер-секси, хоть поскромнее

- что больше по душе и ближе к телу! Главное - не сомневайтесь в том, что это сегодня модно!

































Aizvērt Пляжный стиль: какие купальники выбирают звезды Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







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Aizvērt Звезды в купальниках Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







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