Латвийская теледива Елена Грицук поразила формами в бикини

 

Фото: facebook.com/yelena.gricuk

Как долго мы ждали тепла, и вот наконец и в Латвии настали солнечные дни! Девушки тут же поспешили облачиться в мини-юбки, шортики и маечки, а куртки и другие вещички потеплее с удовольствием отправили «в краткосрочный отпуск» на дальние полки шкафов.

Еще по этой теме

Похоже, пляжный сезон можно считать открытым. И известная латвийская телеведущая Елена Грцук наряду с другими подтверждает это своей фотографией в белом бикини. К лету готова - оцените формы!

Фото: facebook.com

Реклама

Теледива Елена Грицук

Фото: Теледива Елена Грицук0

Наряды Елены Грицук на "Новой волне"

Фото: Наряды Елены Грицук на "Новой волне"0

Елена Грицук

Фото: Елена Грицук0

Как ТВ-дива Елена Грицук отдыхает в Италии

Фото: Как ТВ-дива Елена Грицук отдыхает в Италии1

Приключения телеведущей Елены Грицук в Москве

Фото: Приключения телеведущей Елены Грицук в Москве1

Еще по этой теме
17 самых стильных певиц, актрис и телеведущих Латвии

17 самых стильных певиц, актрис и телеведущих Латвии

Уна Гаваре вернулась в Латвию, чтобы выкинуть из дома отца своих 7 детей

Уна Гаваре вернулась в Латвию, чтобы выкинуть из дома отца своих 7 детей

Почему востребованная модель бросила карьеру и вернулась в Латвию

Почему востребованная модель бросила карьеру и вернулась в Латвию


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Tīraine, 270000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49500 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR

reklama.vesti.lv

Будущее совсем рядом: беспилотные авто на улицах Латвии? Hi-Tech

Будущее совсем рядом: беспилотные авто на улицах Латвии?

Лере Кудрявцевой вызвали врачей прямо на съемочную площадку Showbiz

Лере Кудрявцевой вызвали врачей прямо на съемочную площадку

Ученые объяснили быстрое потепление в Арктике Hi-Tech

Ученые объяснили быстрое потепление в Арктике

В Латвию присылают продукты плохого качества и продают дорого Новости

В Латвию присылают продукты плохого качества и продают дорого

52-летняя Моника Белуччи страстно поцеловала известного актера Showbiz

52-летняя Моника Белуччи страстно поцеловала известного актера

В Латвии

Пикантно

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 