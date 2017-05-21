Латвийская теледива Елена Грицук поразила формами в бикини

Как долго мы ждали тепла, и вот наконец и в Латвии настали солнечные дни! Девушки тут же поспешили облачиться в мини-юбки, шортики и маечки, а куртки и другие вещички потеплее с удовольствием отправили «в краткосрочный отпуск» на дальние полки шкафов.
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Похоже, пляжный сезон можно считать открытым. И известная латвийская телеведущая Елена Грцук наряду с другими подтверждает это своей фотографией в белом бикини. К лету готова - оцените формы!
Фото: facebook.com