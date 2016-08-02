Жена 63-летнего египетского олигарха убила своим видом в купальнике

 

Фото: instagram.com/xeniadeli

Фотомодель из Молдавии Ксения Дели, ставшая невероятно известной после свадьбы с 63-летним египетским олигархом, приняла участие в очередной откровенной съемке, результатом которой она поделилась c подписчиками своей странички в Instagram. Один из свежих снимков красавицы сразу же стал поводом для весьма бурного обсуждения в Сети.

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27-летняя Ксения Дели уже почти год как замужняя женщина.

Однако семейный статус не мешает ей продолжать принимать участие в пикантных съемках для известных брендов и глянцевых журналов.

В своей новой фотосессии Ксения представила еще один вариант сегодняшней моды на купальники из серии «не по размеру». Красотка примерила один из таких «шедевров» - совершенно закрытый сверху, но при этом обнажающий низ настолько, что едва скрывает самую интимную зону.

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Фото из Instagram:

Touch the sky, reach for the stars💫✨💫 look created by @steevedaviault

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Вид девушки в таком тренде оказался настолько провокационным, что многочисленные подписчики Ксении были просто ошарашены. Главный вопрос, которым они задаются:

насколько совместимы подобные аутфиты молодой женщины с ее статусом новоиспеченной жены мусульманина?

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Beautiful memories last forever 🙈❤️🙈❤️🙈❤️

A post shared by Xenia Deli (@xeniadeli) on

«Очень интересно, как муж реагирует на такие фото? И как ты объясняешь, что это нормально?», «Костюм просто ужасный…», «Прям как без трусов… Фу!»

- принялись писать Интернет-пользователи жене египетского олигарха Осамы Фати Рабаха Али-Шарифа.

Сама Дели никак не комментирует такие нападки в свой адрес. Скорее всего, просто потому, что уверена: тех, кто в восторге от ее красоты и безупречного тела, гораздо больше.

Фото из Instagram:

Another beautiful shot by @gavinbondphotography for @worldswimsuit 2016 👙👙👙

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Фото из Instagram:

Latest issue @worldswimsuit 2016 shot by @gavinbondphotography

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Фото из Instagram:

🎨☀️🎨☀️🎨☀️

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Видео:

Фото из Instagram:

Glowing and ready to shoot 🤗😉 make up by amazing @nikkideroest 😘😘😘

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Фото из Instagram:

The Swimsuit season has started 👙😜

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Фото из Instagram:

💚💚💚💚💚

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