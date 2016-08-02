Жена 63-летнего египетского олигарха убила своим видом в купальнике

Фотомодель из Молдавии Ксения Дели, ставшая невероятно известной после свадьбы с 63-летним египетским олигархом, приняла участие в очередной откровенной съемке, результатом которой она поделилась c подписчиками своей странички в Instagram. Один из свежих снимков красавицы сразу же стал поводом для весьма бурного обсуждения в Сети.
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27-летняя Ксения Дели уже почти год как замужняя женщина.
Однако семейный статус не мешает ей продолжать принимать участие в пикантных съемках для известных брендов и глянцевых журналов.
В своей новой фотосессии Ксения представила еще один вариант сегодняшней моды на купальники из серии «не по размеру». Красотка примерила один из таких «шедевров» - совершенно закрытый сверху, но при этом обнажающий низ настолько, что едва скрывает самую интимную зону.
Фото из Instagram:
Вид девушки в таком тренде оказался настолько провокационным, что многочисленные подписчики Ксении были просто ошарашены. Главный вопрос, которым они задаются:
насколько совместимы подобные аутфиты молодой женщины с ее статусом новоиспеченной жены мусульманина?
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
«Очень интересно, как муж реагирует на такие фото? И как ты объясняешь, что это нормально?», «Костюм просто ужасный…», «Прям как без трусов… Фу!»
- принялись писать Интернет-пользователи жене египетского олигарха Осамы Фати Рабаха Али-Шарифа.
Сама Дели никак не комментирует такие нападки в свой адрес. Скорее всего, просто потому, что уверена: тех, кто в восторге от ее красоты и безупречного тела, гораздо больше.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Видео:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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