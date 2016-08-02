Жена 63-летнего египетского олигарха убила своим видом в купальнике

Фотомодель из Молдавии Ксения Дели, ставшая невероятно известной после свадьбы с 63-летним египетским олигархом, приняла участие в очередной откровенной съемке, результатом которой она поделилась c подписчиками своей странички в Instagram. Один из свежих снимков красавицы сразу же стал поводом для весьма бурного обсуждения в Сети.

27-летняя Ксения Дели уже почти год как замужняя женщина.

Однако семейный статус не мешает ей продолжать принимать участие в пикантных съемках для известных брендов и глянцевых журналов.

В своей новой фотосессии Ксения представила еще один вариант сегодняшней моды на купальники из серии «не по размеру». Красотка примерила один из таких «шедевров» - совершенно закрытый сверху, но при этом обнажающий низ настолько, что едва скрывает самую интимную зону.

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Фото из Instagram:

Touch the sky, reach for the stars💫✨💫 look created by @steevedaviault A post shared by Xenia Deli (@xeniaprivate.1) on May 23, 2017 at 8:36am PDT

Вид девушки в таком тренде оказался настолько провокационным, что многочисленные подписчики Ксении были просто ошарашены. Главный вопрос, которым они задаются:

насколько совместимы подобные аутфиты молодой женщины с ее статусом новоиспеченной жены мусульманина?

Фото из Instagram:

Wow!what a year 2016!🙈been passing thru bad and happy moments !ready to venture the world in 2017!!!happy new year guys!🎉🎉🎉🎉😘😘😘😘😘 A post shared by Xenia Deli (@xeniadeli) on Dec 31, 2016 at 4:45pm PST

Фото из Instagram:

Beautiful memories last forever 🙈❤️🙈❤️🙈❤️ A post shared by Xenia Deli (@xeniadeli) on Sep 18, 2016 at 3:25pm PDT

«Очень интересно, как муж реагирует на такие фото? И как ты объясняешь, что это нормально?», «Костюм просто ужасный…», «Прям как без трусов… Фу!»

- принялись писать Интернет-пользователи жене египетского олигарха Осамы Фати Рабаха Али-Шарифа.

Сама Дели никак не комментирует такие нападки в свой адрес. Скорее всего, просто потому, что уверена: тех, кто в восторге от ее красоты и безупречного тела, гораздо больше.

Фото из Instagram:

Another beautiful shot by @gavinbondphotography for @worldswimsuit 2016 👙👙👙 A post shared by Xenia Deli (@xeniadeli) on Nov 3, 2016 at 2:12am PDT

Фото из Instagram:

Latest issue @worldswimsuit 2016 shot by @gavinbondphotography A post shared by Xenia Deli (@xeniadeli) on Oct 25, 2016 at 12:18am PDT

Фото из Instagram:

🎨☀️🎨☀️🎨☀️ A post shared by Xenia Deli (@xeniadeli) on Aug 2, 2016 at 4:29am PDT

Видео:

👙😍 @mapaleusa @estebanescobarfoto @juanewmedia @elitemodelsmiami @boysdontplaywithbarbies @ingrigiealfaro A post shared by Xenia Deli (@xeniadeli) on May 9, 2017 at 7:54am PDT

Фото из Instagram:

Glowing and ready to shoot 🤗😉 make up by amazing @nikkideroest 😘😘😘 A post shared by Xenia Deli (@xeniadeli) on May 24, 2017 at 12:11pm PDT

Фото из Instagram:

The Swimsuit season has started 👙😜 A post shared by Xenia Deli (@xeniadeli) on Mar 24, 2017 at 6:31am PDT

Фото из Instagram:

💚💚💚💚💚 A post shared by Xenia Deli (@xeniadeli) on Feb 23, 2017 at 2:33am PST

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