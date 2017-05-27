Участницы «Mrs/Miss Top of the World» показали секси-формы в купальниках

 

Фото: Пресс-фото

На днях участницы международного конкурса красоты «Mrs/Miss Top of the World» в специальной фотосессии показали свою сексуальную привлекательность, позируя в купальниках.

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Красавицы со всего мира воспользовались наконец установившейся в Латвии хорошей погодой и с удовольствием продемонстрировали фотографам свои формы на фоне красивейших пейзажей и на борту яхты.

Большинство участниц отдали предпочтение красному цвету, но нашлись и преданные поклонницы белого, который, как и черный, в моде всегда.

А еще некоторые дамочки с помощью платков попытались придать эротическому образу романтический окрас.

Участницы "Mrs/Miss Top of the world 2017" в купальниках

Фото: Участницы "Mrs/Miss Top of the world 2017" в купальниках0

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Интернациональное шоу талантов "Mrs/Miss Top of the world 2017"

Фото: Интернациональное шоу талантов "Mrs/Miss Top of the world 2017"0

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