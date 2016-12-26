«Русская Ким Кардашян» раскрыла секрет своих сумасшедших форм

Невероятно сексуальная фигура 22-летней Анастасии Квитко вызывает восхищение миллионов поклонников по всему миру. Многие подписчики не верят в натуральность форм модели, однако она продолжает утверждать, что не ложилась под нож хирурга и обрела желаемые параметры исключительно благодаря собственному труду.

За последний год обладательница аппетитных форм Анастасия Квитко стала настоящей звездой Сети. На волне популярности российская модель стала чаще участвовать в фотосессиях и даже начала вести собственное шоу в Америке.

А недавно Анастасия поделилась с поклонниками новостью о еще одном личном достижении — запуске бьюти-линии по уходу за телом.

В нее вошли 3 революционных продукта — крем для ягодиц, пластырь для сушки живота и золотой эликсир для похудения.

Woman.ru связался с моделью, чтобы узнать, как часто и в какой последовательности она обычно использует эти самые средства.

Реклама

«Крем для ягодиц использую каждый день. Он содержит филлер, поэтому уплотняет кожу и визуально увеличивает бедра.

Увеличивать мне ничего, конечно, уже не нужно. А вот еще один его эффект — антицеллюлитный, всегда пригодится.

С пластырем для сушки живота я обычно сплю. С ним нужно ходить шесть часов, однако у меня редко получается столько времени подряд быть дома. С золотым эликсиром для похудения делаю массаж примерно три раза в неделю», — поделилась Квитко своими рекомендациями.

Instagram

Have a good Sunday ☀️ Swimsuit @hello_ac305 💕 A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on May 21, 2017 at 5:27pm PDT

Instagram

Hey guys what are you doing today ? Swimsuit @hello_ac305 A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on May 13, 2017 at 10:36am PDT

Instagram

Bodysuit @hello_ac305 ❤️ Photo @natalysyakova A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on May 8, 2017 at 7:24am PDT

Настя также отметила, что оставаться стройной и подтянутой ей, конечно же, помогают не только продукты ее собственной уходовой линейки, но и регулярные занятия спортом, а также правильное и сбалансированное питание.

Девушка старается заниматься каждый день, чередуя силовые и кардиотренировки, которые любит выполнять не в зале, а на свежем воздухе.

Кроме того, Квитко старается есть шесть раз в день маленькими порциями.

Instagram

Photo shoot for new project @hello_ac305 💗with amazing team ☺ make up @Kolebeauty_mua and hair photo @yanauvarova.commercial A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on Apr 21, 2017 at 9:18am PDT

Instagram

Good morning 💗photo @goodluckrancel 📷 A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on Apr 11, 2017 at 6:33am PDT

Instagram

📸 A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on Apr 3, 2017 at 3:12pm PDT

На завтрак модель обычно предпочитает гранолу или овсянку, на второй завтрак — смузи.

Обедает Настя, как правило, рыбой с гарниром (от мяса девушка уже давно отказалась в пользу морепродуктов), а перед ужином делает легкий перекус, например, в виде брускетты.

Вечером модель часто ест салат с тунцом. Анастасия также отмечает, что в ее рационе присутствует много овощей, зелени, фруктов и свежевыжатых соков.

Instagram

Part 2 A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on Mar 23, 2017 at 8:45am PDT

Instagram

I like my new hair color from my favorite miami hair stylist @sussban 💗 A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on Jan 29, 2017 at 11:07am PST

Instagram

A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on Jan 12, 2017 at 11:56am PST

Instagram

🙈 A post shared by Anastasia Kvitko (@anastasiya_kvitko) on Dec 26, 2016 at 7:00am PST

Еще по этой теме