ФОТО: Французская модель так сексуально загорает, что жарко всем!

 

Фото: Vida Press/Splash

Французская модель Тао Викрата (Tao Vikrata), которая решила расслабиться и принять солнечные ванны на территории одного из открытых бассейнов Лас-Вегаса, думается, взбудоражила своим присутствием всех посетителей этого публичного места.

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Темноволосая красавица периодически поправляла верхнюю часть своего бикини, поскольку ее бюст так и норовил выскочить наружу.

Пикантности добавляли и влажное то ли от воды, то ли от жары тело модели, и ее раскрасневшиеся под палящим солнцем щечки,

ну а окончательно добил всех продемонстрированный француженкой способ охлаждения кубиками льда!

Смотрите фото в нашей галерее!

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Сексуальная французская модель принимает солнечные ванны

Фото: Сексуальная французская модель принимает солнечные ванны0

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