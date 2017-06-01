ФОТО: Французская модель так сексуально загорает, что жарко всем!

Французская модель Тао Викрата (Tao Vikrata), которая решила расслабиться и принять солнечные ванны на территории одного из открытых бассейнов Лас-Вегаса, думается, взбудоражила своим присутствием всех посетителей этого публичного места.
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Темноволосая красавица периодически поправляла верхнюю часть своего бикини, поскольку ее бюст так и норовил выскочить наружу.
Пикантности добавляли и влажное то ли от воды, то ли от жары тело модели, и ее раскрасневшиеся под палящим солнцем щечки,
ну а окончательно добил всех продемонстрированный француженкой способ охлаждения кубиками льда!
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