Знай наших! Латвийская модель Беата Мушка, которой Ди Каприо не интересен

Не только наши баскетболисты, но и красивые девушки из Латвии могут похвастаться успешной карьерой в США. И одна из них - сотрудничающая с агентством Next Model Management модель Беата Мушка, которая уже более двух лет живет и работает в Лос-Аджелесе.
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В основном модель сотрудничает с Интернет-каталогами. «Это почти ежедненая работа. У меня есть свои постоянные клиенты - например, Forever 21», - рассказала Беата в интервью журналу SIN. Время от времени
девушка снимается в клипах и принимает участие в пикантных фотосессмях. К примеру, недавно она снялась для одного из номеров журнала Playboy
(март/апрель 2017).
Сама 22-летняя красавица говорит, что поначалу даже не знала, что эти снимки попадут в распоряжение всемирно известного глянца эротчического характера.
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В интервью изданию 22-летняя модель призналась, что иногда посещает вечеринки в Голливуде, но,
будучи интровертом, не очень любит шумные публичные мероприятия и неохотно знакомится с новыми людьми.
Кстати, голливудский сердцеед Леонардо Ди Каприо, как выяснилось, вообще не в ее вкусе.
«Мне кажется, он бывает практически на всех вечеринках», - говорит Беата. А на вопрос, пытался ли известный актер с ней познакомиться, отвечает категорически отрицательно: «Нет, мне он особенно и не нравится.
У меня действительно такое ощущение, что он повсюду, а потому встретить его - обычное явление, а никакой не сюрприз.
Но вообще с моделями он часто общается...»
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