Точь-в-точь! Модель повторила свою обложку Playboy почти через 30 лет!

Экс-супруга основателя Playboy Хью Хефнера Кимберли Конрад Хефнер воссоздала свою фотосессию для популярного эротического журнала, сделанную в 1988 году. Тогда Кимберли стала девушкой месяца журнала Playboy. Видеозапись с фотосессии 2017 года была обнародована на странице издания в Instagram, передает Daily Mail.
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Как сообщается, идея переснять знаменитую фотосессию принадлежит сыну 54-летней модели и основателя Playboy - Куперу Хефнеру, который занимает должность главного креативного директора американской версии журнала. Таким образом молодой человек решил поздравить Кимберли с международным Днем матери.
Несмотря на то, что День матери в США отмечали в этом году 14 мая, видеосъемка была обнародована в Сети только на днях, и ее просмотрели уже почти 60 тысяч раз.
Смотрите и вы - невероятно, но факт: прошло почти 30 лет!
Видео:
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