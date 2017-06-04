Точь-в-точь! Модель повторила свою обложку Playboy почти через 30 лет!

Экс-супруга основателя Playboy Хью Хефнера Кимберли Конрад Хефнер воссоздала свою фотосессию для популярного эротического журнала, сделанную в 1988 году. Тогда Кимберли стала девушкой месяца журнала Playboy. Видеозапись с фотосессии 2017 года была обнародована на странице издания в Instagram, передает Daily Mail.

Как сообщается, идея переснять знаменитую фотосессию принадлежит сыну 54-летней модели и основателя Playboy - Куперу Хефнеру, который занимает должность главного креативного директора американской версии журнала. Таким образом молодой человек решил поздравить Кимберли с международным Днем матери.

Несмотря на то, что День матери в США отмечали в этом году 14 мая, видеосъемка была обнародована в Сети только на днях, и ее просмотрели уже почти 60 тысяч раз.

Смотрите и вы - невероятно, но факт: прошло почти 30 лет!

Реклама

Видео:

Turn up your 🔉: We re-created some of our most iconic covers and one our models happened to be @cooperbhefner's mom. Look out for the cover reveal on 6/4. A post shared by Playboy (@playboy) on Jun 3, 2017 at 6:30pm PDT

Смотрите в нашей галерее фото других девушек с обложки Playboy!

































Aizvērt Обложки журнала Playboy Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com Reuters/AP/AFP/LETA/Scanpix/facebook.com







Еще по этой теме