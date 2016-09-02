Сеть восторгается самой длинноногой моделью США: вы ее видели?

Чейз Кеннеди является обладательницей самых длинных ног среди всех моделей в Соединенных Штатах Америки - 129 сантиметров при общем росте девушки 196 см, передает InUTH.
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22-летняя жительница Калифорнии Чейз Кеннеди благодаря своим длинным ногам добилась сначала успехов в спорте, а затем и в модельной карьере.
Сегодня девушка гордится своим достоинством длиной 129 см и уверенно заявляяет, что «не променяла бы свои ноги ни на какие другие».
Но так было далеко не всегда. По словам Чейз, в школе ее дразнили жирафом и она очень стеснялась своего роста.
Просто посмотрите на эти ноги!
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