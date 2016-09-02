Сеть восторгается самой длинноногой моделью США: вы ее видели?

 

Фото: instagram.com/chasekennedy_

Чейз Кеннеди является обладательницей самых длинных ног среди всех моделей в Соединенных Штатах Америки - 129 сантиметров при общем росте девушки 196 см, передает InUTH.

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22-летняя жительница Калифорнии Чейз Кеннеди благодаря своим длинным ногам добилась сначала успехов в спорте, а затем и в модельной карьере.

Сегодня девушка гордится своим достоинством длиной 129 см и уверенно заявляяет, что «не променяла бы свои ноги ни на какие другие».

Но так было далеко не всегда. По словам Чейз, в школе ее дразнили жирафом и она очень стеснялась своего роста.

Просто посмотрите на эти ноги!

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Missing the sunshine right now here in California 🌞

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First time wine tasting in Napa Valley 🍷 #Valentines #SorryNotSorryForWearingHeels #NapaValley

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Flashback to being brunette and summertime #country #fbf #legs

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@shopblackwater #legs

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Check out @shopblackwater for some great fashion! #blackwaterbabes

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Hey did you hear that it's fall? 🍂 Credit: @sanluisobispo

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Who else is ready for sweater weather? Credit: @markvelasquez101

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🐎 #legs #ladygodiva

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