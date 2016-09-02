Сеть восторгается самой длинноногой моделью США: вы ее видели?

Чейз Кеннеди является обладательницей самых длинных ног среди всех моделей в Соединенных Штатах Америки - 129 сантиметров при общем росте девушки 196 см, передает InUTH.

22-летняя жительница Калифорнии Чейз Кеннеди благодаря своим длинным ногам добилась сначала успехов в спорте, а затем и в модельной карьере.

Сегодня девушка гордится своим достоинством длиной 129 см и уверенно заявляяет, что «не променяла бы свои ноги ни на какие другие».

Но так было далеко не всегда. По словам Чейз, в школе ее дразнили жирафом и она очень стеснялась своего роста.

Просто посмотрите на эти ноги!

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Missing the sunshine right now here in California 🌞 A post shared by Chase Kennedy (@chasekennedy_) on Feb 16, 2017 at 11:56am PST

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First time wine tasting in Napa Valley 🍷 #Valentines #SorryNotSorryForWearingHeels #NapaValley A post shared by Chase Kennedy (@chasekennedy_) on Feb 19, 2017 at 10:30am PST

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Flashback to being brunette and summertime #country #fbf #legs A post shared by Chase Kennedy (@chasekennedy_) on Jan 27, 2017 at 10:54am PST

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@shopblackwater #legs A post shared by Chase Kennedy (@chasekennedy_) on Nov 7, 2016 at 5:07pm PST

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Check out @shopblackwater for some great fashion! #blackwaterbabes A post shared by Chase Kennedy (@chasekennedy_) on Oct 6, 2016 at 12:09pm PDT

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Hey did you hear that it's fall? 🍂 Credit: @sanluisobispo A post shared by Chase Kennedy (@chasekennedy_) on Sep 30, 2016 at 9:05am PDT

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Who else is ready for sweater weather? Credit: @markvelasquez101 A post shared by Chase Kennedy (@chasekennedy_) on Oct 4, 2016 at 6:15pm PDT

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Thanks for the support everyone! I started a Facebook page for all you who have asked. I'll be sure to update it with all my adventures 😉 Check it out! A post shared by Chase Kennedy (@chasekennedy_) on Sep 2, 2016 at 9:29am PDT

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🐎 #legs #ladygodiva A post shared by Chase Kennedy (@chasekennedy_) on Apr 12, 2017 at 9:03am PDT

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