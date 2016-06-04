Красота или ужас? «Горячие» фото самой большой груди Латвии

 

Русский TVNET уже писал в свое время о модели Виктории Уайлд (это псевдоним). Девушка родом из Латвии потратила на пластические операции далеко не один десяток тысяч евро и, судя по всему, не останавливается на достигнутом. Смотрите «горячие» фото обладательницы самой большой груди (и, пожалуй, губ тоже!) Латвии. Красота или ужас, как считаете?..

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