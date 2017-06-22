Советник министра иностранных дел Латвии сразила пикантными фото

Сандра Сондоре
 

Сандра Сондоре. Фото: LETA

46-летняя советник министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича Сандра Сондоре после развода с мужем - предпринимателем Гунтарсом Кукулсом - похоже, не только рассталась со второй частью своей фамилии (до этого она была известна как Сондоре-Кукуле), но и реально почувствовала себя свободной и привлекательной во всех отношениях женщиной! И в подтверждение тому - пикантные снимки политика и юриста в бикини, которые она сама публикует в социальных сетях.

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Напомним, что Сандра Сондоре-Кукуле в свое время была советником двух президентов Латвии - Вайры Вике-Фрейберги и Валдиса Затлерса. А до этого почти 20 лет назад, в 1998 году,

она участвовала в конкурсе красоты «Миссис Латвия», где завоевала приз зрительских симпатий, а в 2012-м фотография Сандры Сондоре украсила обложку латвийской версии журнала Playboy.

И сегодня эта красотка выглядит просто потрясающе, особенно на природе! Смотрите фото - красивая женщина на фоне восхитительных латвийских пейзажей...

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Фото: facebook.com/sandrasondore.kukule

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