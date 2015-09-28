Вы видели эту сексуальную рыбачку? Фото в Instagram - огонь!

Если слово «рыбак» ассоциируется у вас с пузатым мужиком в длинных резиновых сапогах и плаще или куртке цвета хаки, с удочками и громоздким ящиком на ремне, то вы сейчас очень удивитесь, если не сказать больше! Места надо знать, где и клев сумасшедший, и рыбаки, а точнее - рыбачки - глаз не оторвать!

В Instagram у франкоговорящей канадки Валентин Томас уже более 50 тысяч подписчиков, и чем они восхищаются больше - фантастическими уловами девушки или ее красотой и формами - большой вопрос! Как сообщают СМИ,

28-летняя любительница подводной охоты родом из Канады, но последние несколько лет она живет в Великобритании.

Всю неделю девушка трудится в офисе, чтобы в выходные облачиться в гидрокостюм и отправиться на рыбалку.

Самое сложное в ее увлечении, как признается сама Валентин, - в понедельник утром возвращаться на работу. Девушка мечтает, чтобы ее любовь к рыбалке приносила ей не только еду, но еще и деньги. Для этого она планирует запустить свое телешоу о подводной охоте или защите океана.

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К слову, в 2013 году Валентин Томас побила мировой рекорд, поймав самую крупную рыбу под названием большой каранкс. Вы не поверите, но

эта красотка, которая сегодня чувствует себя как рыба в воде, в детстве чуть не утонула и, чтобы побороть страх перед океаном, начала нырять.

Девушка говорит, что тяга к приключениям досталась ей по наследству от отца, который переплыл Атлантику, когда ему было 20 лет.

Instagram:

A post shared by Valentine Thomas (@valentinethomas) on Mar 29, 2017 at 12:36pm PDT

Валентин занималась подводной охотой во многих местах, включая Нормандские острова, Дорсет (Англия), Корсику (Франция), Грецию, а когда она ловила рыбу в Дурбане (Южная Африка), вокруг нее плавали 20-30 акул.

«Я считаю, что самостоятельно добывать пропитание - это удивительно. Мне нравится в этом процессе все, и даже потрошить и чистить рыбу.

Мы никогда не убиваем тех рыб, которых не планируем съесть», - отметила рыбачка в одном из интервью.

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A post shared by Valentine Thomas (@valentinethomas) on Dec 1, 2016 at 5:08pm PST

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A post shared by Valentine Thomas (@valentinethomas) on Sep 10, 2016 at 11:27pm PDT

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A post shared by Valentine Thomas (@valentinethomas) on Sep 13, 2016 at 1:38am PDT

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A post shared by Valentine Thomas (@valentinethomas) on Aug 26, 2016 at 8:15am PDT

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A post shared by Valentine Thomas (@valentinethomas) on Jul 24, 2016 at 6:51am PDT

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