Еще краше! Ирина Шейк через 3 месяца после родов снялась топлес

Ирина Шейк
 

Ирина Шейк. Фото: AP/ScanPix

31-летняя супермодель с русскими корнями Ирина Шейк вышла из декрета спустя 3 месяца после рождения дочери Леи де Сейн и приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Sports Illustrated. Выглядит молодая мамочка блестяще!

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Сразу после появления на свет дочки Ирина принялась усиленно худеть — модель активно занималась в спортзале и сидела на диете. Теперь понятно, ради чего: молодая мама разделась в фотосессии для известного журнала Sports Illustrated.

Снимки Ирины мы увидим только в феврале будущего года, но уже сейчас можем полюбоваться видеороликом, снятым во время фотосессии

— он появился на YouTube.

Шейк досталась роль подружки ковбоя со всеми полагающимися атрибутами: ковбойской шляпой, кожаными сапогами-казаками, лассо, седлом и… гитарой, которой Ирина прикрывала полностью обнаженную грудь.

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Съемки проходили на живописном ранчо в штате Аризона. Фигура молодой мамы выглядит очень соблазнительно:

после родов Ирина расцвела и, по мнению сотен поклонников, оставивших восторженные комментарии под видео, стала невероятной красавицей.

А как вам фотосессия Ирины Шейк?

Видео:

Модель Ирина Шейк на красной дорожке в Каннах

Фото: Модель Ирина Шейк на красной дорожке в Каннах0

Модель Victoria's Secret Ирина Шейк

Фото: Модель Victoria's Secret Ирина Шейк0

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