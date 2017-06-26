Еще краше! Ирина Шейк через 3 месяца после родов снялась топлес

31-летняя супермодель с русскими корнями Ирина Шейк вышла из декрета спустя 3 месяца после рождения дочери Леи де Сейн и приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Sports Illustrated. Выглядит молодая мамочка блестяще!
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Сразу после появления на свет дочки Ирина принялась усиленно худеть — модель активно занималась в спортзале и сидела на диете. Теперь понятно, ради чего: молодая мама разделась в фотосессии для известного журнала Sports Illustrated.
Снимки Ирины мы увидим только в феврале будущего года, но уже сейчас можем полюбоваться видеороликом, снятым во время фотосессии
— он появился на YouTube.
Шейк досталась роль подружки ковбоя со всеми полагающимися атрибутами: ковбойской шляпой, кожаными сапогами-казаками, лассо, седлом и… гитарой, которой Ирина прикрывала полностью обнаженную грудь.
Съемки проходили на живописном ранчо в штате Аризона. Фигура молодой мамы выглядит очень соблазнительно:
после родов Ирина расцвела и, по мнению сотен поклонников, оставивших восторженные комментарии под видео, стала невероятной красавицей.
А как вам фотосессия Ирины Шейк?
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