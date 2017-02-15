Горячо! Сексуальная экс-подружка Ди Каприо показала, что он потерял

 

Фото: instagram.com/ninaagdal

25-летняя модель датского происхождения Нина Агдал на днях опубликовала на своей страничке в Instagram очень пикантный снимок, а не так давно приняла участие в эротической фотосессии для австралийской версии журнала Maxim. Быть может, таким образом сексуальная красотка пытается напомнить о себе голливудскому ловеласу Леонардо Ди Каприо, с которым они расстались в мае этого года?

Еще по этой теме

Бывшая возлюбленная известного актера Леонардо Ди Каприо - модель нижнего белья Нина Агдал опубликовала в своем микроблоге провокационное фото, на котором запечатлена принимающей летний душ.

Снимок вызвал полный восторг у пользователей Сети, собрав почти 60 тысяч лайков и множество хвалебных комментариев.

А еще недавно Нина снялась сразу в двух откровенных фотосессиях для глянцевых изданий.

Реклама

Отметим, что Ди Каприо уже не первый раз расстается с Агдал. Они встречались в 2014 году, но разошлись спустя несколько месяцев, после чего у Лео был короткий роман с Келли Рорбах.

Через какое-то время актер возобновил свои отношения с Ниной и даже заговорил о свадьбе, но...

А смотрите, какая красотка!

Instagram:

Thirsty. 🚿🚿

A post shared by Nina Agdal (@ninaagdal) on

Instagram:

They're real 🌸🌸

A post shared by Nina Agdal (@ninaagdal) on

Instagram:

👐🏼🙈 @maximmag @gilles_bensimon

A post shared by Nina Agdal (@ninaagdal) on

Instagram:

Instagram:

Less is more with @ninaagdal. | #maximgirl #thismaximlife

A post shared by MAXIM (@maximmag) on

Instagram:

Instagram:

Еще по этой теме
Жарко! Польская красавица-модель наслаждается отдыхом на пляже

Жарко! Польская красавица-модель наслаждается отдыхом на пляже

Вот как сексуально надо отдыхать на воде: мастер-класс от супермоделей

Вот как сексуально надо отдыхать на воде: мастер-класс от супермоделей

Знай наших! Латвийская модель Беата Мушка, которой Ди Каприо не интересен

Знай наших! Латвийская модель Беата Мушка, которой Ди Каприо не интересен


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Baltezers, 495000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 40000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 55000 EUR

reklama.vesti.lv

Найдены пригодные для жизни экзолуны Hi-Tech

Найдены пригодные для жизни экзолуны

В Вашингтоне анонсировали уход посла России в США Новости

В Вашингтоне анонсировали уход посла России в США

Хакеры взломали сайты правительства США в поддержку ИГИЛ Hi-Tech

Хакеры взломали сайты правительства США в поддержку ИГИЛ

Где бесплатно в Риге можно проверить здоровье? Новости

Где бесплатно в Риге можно проверить здоровье?

Видземе: Трагедия у мангала Новости

Видземе: Трагедия у мангала

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TRAINING MANAGER
TRAINING MANAGER
APMĀCĪBU VADĪTĀJS/-A
APMĀCĪBU VADĪTĀJS/-A
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SYSTEM MANAGER
SYSTEM MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 