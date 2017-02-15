Горячо! Сексуальная экс-подружка Ди Каприо показала, что он потерял

25-летняя модель датского происхождения Нина Агдал на днях опубликовала на своей страничке в Instagram очень пикантный снимок, а не так давно приняла участие в эротической фотосессии для австралийской версии журнала Maxim. Быть может, таким образом сексуальная красотка пытается напомнить о себе голливудскому ловеласу Леонардо Ди Каприо, с которым они расстались в мае этого года?

Бывшая возлюбленная известного актера Леонардо Ди Каприо - модель нижнего белья Нина Агдал опубликовала в своем микроблоге провокационное фото, на котором запечатлена принимающей летний душ.

Снимок вызвал полный восторг у пользователей Сети, собрав почти 60 тысяч лайков и множество хвалебных комментариев.

А еще недавно Нина снялась сразу в двух откровенных фотосессиях для глянцевых изданий.

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Отметим, что Ди Каприо уже не первый раз расстается с Агдал. Они встречались в 2014 году, но разошлись спустя несколько месяцев, после чего у Лео был короткий роман с Келли Рорбах.

Через какое-то время актер возобновил свои отношения с Ниной и даже заговорил о свадьбе, но...

А смотрите, какая красотка!

Instagram:

Thirsty. 🚿🚿 A post shared by Nina Agdal (@ninaagdal) on Jun 24, 2017 at 4:24pm PDT

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They're real 🌸🌸 A post shared by Nina Agdal (@ninaagdal) on Jun 24, 2017 at 12:43pm PDT

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👐🏼🙈 @maximmag @gilles_bensimon A post shared by Nina Agdal (@ninaagdal) on Feb 17, 2017 at 12:01pm PST

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Less is more with @ninaagdal. | #maximgirl #thismaximlife A post shared by MAXIM (@maximmag) on Mar 9, 2017 at 9:03pm PST

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