Горячо! Сексуальная экс-подружка Ди Каприо показала, что он потерял

25-летняя модель датского происхождения Нина Агдал на днях опубликовала на своей страничке в Instagram очень пикантный снимок, а не так давно приняла участие в эротической фотосессии для австралийской версии журнала Maxim. Быть может, таким образом сексуальная красотка пытается напомнить о себе голливудскому ловеласу Леонардо Ди Каприо, с которым они расстались в мае этого года?
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Бывшая возлюбленная известного актера Леонардо Ди Каприо - модель нижнего белья Нина Агдал опубликовала в своем микроблоге провокационное фото, на котором запечатлена принимающей летний душ.
Снимок вызвал полный восторг у пользователей Сети, собрав почти 60 тысяч лайков и множество хвалебных комментариев.
А еще недавно Нина снялась сразу в двух откровенных фотосессиях для глянцевых изданий.
Отметим, что Ди Каприо уже не первый раз расстается с Агдал. Они встречались в 2014 году, но разошлись спустя несколько месяцев, после чего у Лео был короткий роман с Келли Рорбах.
Через какое-то время актер возобновил свои отношения с Ниной и даже заговорил о свадьбе, но...
А смотрите, какая красотка!
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