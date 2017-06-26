Что за чудо-нимфетка?! 49-летняя Валерия сразила фигурой в бикини

Популярная российская певица Валерия опубликовала в Instagram новый снимок, на котором позирует в смелом бикини. Поклонники Валерии эмоционально отреагировали на этот кадр – по их мнению, больше никто из российских знаменитостей в возрасте за 40 не выглядит так же великолепно.

В апреле Валерии исполнилось 49 лет, но

поверить в то, что это так, глядя на фото артистки, невозможно. У нее - без всякого преувеличения - тело 25-летней женщины.

Фото, которым поделилась певица, было сделано на морском побережье во Франции, куда Валерия улетела на недельный отдых.

«Понедельник. На пляже никого. Хоть бы еще погода продержалась пару дней, пока мы здесь», - подписала соблазнительный снимок артистка.

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Отметим, что Валерия не в первый раз публикует в Сети фото, на котором она запечатлена в бикини. Но, кажется,

даже преданные фанаты артистки не могут привыкнуть к тому, что ей удается быть настолько стройной и подтянутой.

Вот и в этот раз, стоило певице обнародовать снимок в купальнике, многие оказались поражены ее не по годам красивым телом. Плоский живот, выраженная талия, аккуратные бедра и гладкая кожа – обладающая всем этим Валерия, по мнению фолловеров, не имеет себе равных в российском шоу-бизнесе.

Instagram:



































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