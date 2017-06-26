Что за чудо-нимфетка?! 49-летняя Валерия сразила фигурой в бикини

Популярная российская певица Валерия опубликовала в Instagram новый снимок, на котором позирует в смелом бикини. Поклонники Валерии эмоционально отреагировали на этот кадр – по их мнению, больше никто из российских знаменитостей в возрасте за 40 не выглядит так же великолепно.
- Ну просто девочка! 48-летняя Валерия восхищает идеальным телом 11 января 2017 г.
- Валерия разоткровенничалась о семейной драме 8 декабря 2016 г.
- Валерию пристыдили за раздвинутые ноги 27 сентября 2016 г.
- 48-летняя Валерия вышла в свет в развратном платье 14 сентября 2016 г.
- 48-летняя Валерия в бикини взорвала Интернет 30 июля 2016 г.
- Фанаты пришли в восторг от снимка Валерии с повзрослевшим сыном 25 июня 2016 г.
- Сойти с ума: фото Валерии в откровенном бикини вызвало ажиотаж 25 марта 2016 г.
- Кто это?! Валерия ужаснула фанатов своим видом 23 марта 2016 г.
- 47-летняя Валерия продемонстрировала сумасшедшую позу 13 марта 2016 г.
В апреле Валерии исполнилось 49 лет, но
поверить в то, что это так, глядя на фото артистки, невозможно. У нее - без всякого преувеличения - тело 25-летней женщины.
Фото, которым поделилась певица, было сделано на морском побережье во Франции, куда Валерия улетела на недельный отдых.
«Понедельник. На пляже никого. Хоть бы еще погода продержалась пару дней, пока мы здесь», - подписала соблазнительный снимок артистка.
Отметим, что Валерия не в первый раз публикует в Сети фото, на котором она запечатлена в бикини. Но, кажется,
даже преданные фанаты артистки не могут привыкнуть к тому, что ей удается быть настолько стройной и подтянутой.
Вот и в этот раз, стоило певице обнародовать снимок в купальнике, многие оказались поражены ее не по годам красивым телом. Плоский живот, выраженная талия, аккуратные бедра и гладкая кожа – обладающая всем этим Валерия, по мнению фолловеров, не имеет себе равных в российском шоу-бизнесе.
Instagram:
Еще по этой теме