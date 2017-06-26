Что за чудо-нимфетка?! 49-летняя Валерия сразила фигурой в бикини

 

Фото: instagram.com/valeriya

Популярная российская певица Валерия опубликовала в Instagram новый снимок, на котором позирует в смелом бикини. Поклонники Валерии эмоционально отреагировали на этот кадр – по их мнению, больше никто из российских знаменитостей в возрасте за 40 не выглядит так же великолепно.

Еще по этой теме

В апреле Валерии исполнилось 49 лет, но

поверить в то, что это так, глядя на фото артистки, невозможно. У нее - без всякого преувеличения - тело 25-летней женщины.

Фото, которым поделилась певица, было сделано на морском побережье во Франции, куда Валерия улетела на недельный отдых.

«Понедельник. На пляже никого. Хоть бы еще погода продержалась пару дней, пока мы здесь», - подписала соблазнительный снимок артистка.

Реклама

Отметим, что Валерия не в первый раз публикует в Сети фото, на котором она запечатлена в бикини. Но, кажется,

даже преданные фанаты артистки не могут привыкнуть к тому, что ей удается быть настолько стройной и подтянутой.

Вот и в этот раз, стоило певице обнародовать снимок в купальнике, многие оказались поражены ее не по годам красивым телом. Плоский живот, выраженная талия, аккуратные бедра и гладкая кожа – обладающая всем этим Валерия, по мнению фолловеров, не имеет себе равных в российском шоу-бизнесе.

Instagram:

Звезда русской эстрады Валерия в "Арена Рига"

Фото: Звезда русской эстрады Валерия в "Арена Рига"1

Еще по этой теме
Валерия сразила публику блестящими шортиками

Валерия сразила публику блестящими шортиками

48-летняя Валерия восхитила соблазнительным телом в бикини

48-летняя Валерия восхитила соблазнительным телом в бикини

Валерия свела с ума фанатов сумасшедшим «кусочком секса»

Валерия свела с ума фанатов сумасшедшим «кусочком секса»


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 1016 EUR
Дом
Дом, Langstiņi, 178000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR

reklama.vesti.lv

В Норвегии начали сбор денег на восстановление скалы в форме пен Hi-Tech

В Норвегии начали сбор денег на восстановление скалы в форме пен

ФОТО: Перевоплощение Шеннен Доэрти после ремиссии рака Showbiz

ФОТО: Перевоплощение Шеннен Доэрти после ремиссии рака

Найдены пригодные для жизни экзолуны Hi-Tech

Найдены пригодные для жизни экзолуны

Видземе: Трагедия у мангала Новости

Видземе: Трагедия у мангала

Латвийская группа сняла клип с «голливудской» изюминкой Showbiz

Латвийская группа сняла клип с «голливудской» изюминкой

Отдых

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
TRAINING MANAGER
TRAINING MANAGER
APMĀCĪBU VADĪTĀJS/-A
APMĀCĪBU VADĪTĀJS/-A
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SISTĒMAS VADĪTĀJS
SYSTEM MANAGER
SYSTEM MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 