Бразильская модель показала слишком много прелестей на пляже

Известная бразильская модель Ана Брага, которая к тому же неплохо поет (работала с американским рэпером, известным под сценическим псевдонимом Pitbull ), на днях позировала для новой очень пикантной фотосессии на одном из пляжей Малибу.

35-летняя «горячая» красотка предстала перед камерой в сексуальных красных стрингах и мокрой, а потому практически прозрачной белой майке с длинными рукавами, благодаря которой

на снимках можно без труда рассмотреть ее соблазнительную «тяжелую артиллерию» - роскошную пышную грудь.

Стоит отметить, что Ана Брага ранее снималась обнаженной для различных версий журнала Playboy по всему миру, а также для испанского и филиппинского FHM и других мужских глянцев, так что знойная блондинка не стесняется демонстрировать свое тело и знает, как это делать.

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Aizvērt Бразильская модель Ана Брага на пляже в соблазнительной маечке Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News Vida Press/Splash News







Любителям «горяченького» советуем присмотреться к страничке Аны в Instagram, потому что эта бразильянка, родившаяся в Рио-де-Жанейро, более 19 лет назад переехавшая в США и получившая американское гражданство, часто балует своих подписчиков пикантными фото.

Instagram:

Instagram:

I heard it's Hump Day today 😜😇 #anabraga #wcw #humpday A post shared by Ana Braga (@theanabraga) on Jun 14, 2017 at 3:11am PDT

Кстати, помимо того что Ана Брага красива, невероятно сексуальна и хорошо поет, она еще является активной защитницей прав животных. Модель приютила у себя уже несколько брошенных собак и кошек.

Instagram:

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