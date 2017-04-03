Бразильская модель показала слишком много прелестей на пляже

Известная бразильская модель Ана Брага, которая к тому же неплохо поет (работала с американским рэпером, известным под сценическим псевдонимом Pitbull ), на днях позировала для новой очень пикантной фотосессии на одном из пляжей Малибу.
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35-летняя «горячая» красотка предстала перед камерой в сексуальных красных стрингах и мокрой, а потому практически прозрачной белой майке с длинными рукавами, благодаря которой
на снимках можно без труда рассмотреть ее соблазнительную «тяжелую артиллерию» - роскошную пышную грудь.
Стоит отметить, что Ана Брага ранее снималась обнаженной для различных версий журнала Playboy по всему миру, а также для испанского и филиппинского FHM и других мужских глянцев, так что знойная блондинка не стесняется демонстрировать свое тело и знает, как это делать.
Любителям «горяченького» советуем присмотреться к страничке Аны в Instagram, потому что эта бразильянка, родившаяся в Рио-де-Жанейро, более 19 лет назад переехавшая в США и получившая американское гражданство, часто балует своих подписчиков пикантными фото.
Instagram:
Instagram:
Кстати, помимо того что Ана Брага красива, невероятно сексуальна и хорошо поет, она еще является активной защитницей прав животных. Модель приютила у себя уже несколько брошенных собак и кошек.
Instagram:
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