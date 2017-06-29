О ее купальниках говорит весь мир, а сама она в них даст фору звездам

Модный дизайнер Бьянка Элоиз по праву считается создателем самых соблазнительных и стильных купальников в мире, в которые, естественно, предпочитает облачаться и сама. Посмотрите, какие сексуальные новинки из своей последней коллекции демонстрирует модельер на отдыхе в Майами. Не зря ее пляжные творения так ценят знаменитости, которым, между прочим, сама Бьянка вполне может дать фору.

Основательница австралийского бренда Myra Swim - настоящий профессионал своего дела, которая

не только создает потрясающие купальники, но еще и демонстрирует их на собственном - не менее потрясающем! - теле.

Стоит признать, что это лучшая реклама продукции, выпускаемой известной во всем мире маркой, поскольку выглядит Бьянка в своих купальниках невероятно элегантно и сумасшедше сексуально!

Не удивительно, что моделям для отдыха на пляже от Myra Swim, отличительной особенностью которых являются глубокие вырезы, обнажающие косточки на бедрах, отдают предпочтение такие знаменитости, как Ким Кардашян, Ариана Гранде, Ники Минаж, модель Эмили Ратажковски и другие.

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«Начала я с маленькой коллекции для женщин как я - с пышными ягодицами, грудью и узкой талией.

Моей целью всегда было делать купальники и бикини для реальных женских тел. Я практически выросла в купальнике»,

- отметила Бьянка Элоиз в одном из интервью.

Смотрите фото в нашей галерее!

























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