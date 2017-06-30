Воды, воды! Вы еще не видели Франческу, которая сводит с ума?..

Рекламщики марки по производству воды 138 Water не отступают от выстроенной ими концепции, которая, судя по всему, работает на все 100! Для популяризации своей продукции они приглашают самых красивых и сексапильных моделей, которых снимают на пляже, причем преимущественно - в полуобнаженном виде.
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Новым лицом «водного бренда» стала венесуэльская модель Франческа Ларейн, которая охотно приняла участие в пикантной фотосессии в Малибу. Может быть, со временем мы расскажем об этой девушке подробнее, но не сейчас. Пока больше говорить не хочется -
просто смотрите фото, от которых жарко становится, а у бедных мужчин даже дух захватывает и во рту пересыхает...
Им бы не только жажду утолить, но и с ног до головы окатить себя этой водой, чтобы не сойти с ума от увиденного...