Воды, воды! Вы еще не видели Франческу, которая сводит с ума?..

 

Фото: Vida Press/Splash News

Рекламщики марки по производству воды 138 Water не отступают от выстроенной ими концепции, которая, судя по всему, работает на все 100! Для популяризации своей продукции они приглашают самых красивых и сексапильных моделей, которых снимают на пляже, причем преимущественно - в полуобнаженном виде.

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Новым лицом «водного бренда» стала венесуэльская модель Франческа Ларейн, которая охотно приняла участие в пикантной фотосессии в Малибу. Может быть, со временем мы расскажем об этой девушке подробнее, но не сейчас. Пока больше говорить не хочется -

просто смотрите фото, от которых жарко становится, а у бедных мужчин даже дух захватывает и во рту пересыхает...

Им бы не только жажду утолить, но и с ног до головы окатить себя этой водой, чтобы не сойти с ума от увиденного...

Модель Франческа Ларейн (Francesca Larrain) рекламирует воду

Фото: Модель Франческа Ларейн (Francesca Larrain) рекламирует воду0

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